Иван Радченко: Рыболовные участки — важная для экономики нашего региона тема

Министр по рыболовству Сахалинской области Иван Радченко рассказал, как в регионе готовятся к важному процессу перезакрепления рыболовных участков. Для Дальнего Востока, Сахалинской области новое законодательство в этой сфере — очень серьезная тема, отмечает глава ведомства.

Сахалинской области, как и другим регионам, предстоит работать в условиях нововведений, предусмотренных по рыболовным участком федеральным законом от 24 июля 2023 г. №384 и подзаконными актами. Новое законодательство определило условия перезаключения договора на рыболовный участок без торгов, а также новые обязательства для пользователей РЛУ.

В Сахалинской области на сегодняшний день заключены договоры пользования на 522 рыболовных участка — все они предназначены для вылова анадромных видов рыб. В том числе 503 участка выделено для промышленного лова, 16 — для организации любительской рыбалки. И 3 участка закреплены за пользователями для ведения традиционного образа жизни и осуществления традиционной хозяйственной деятельности КМНС, сообщил министр по рыболовству в интервью газете «Fishnews Дайджест».

Завершение срока действия договоров варьируется с 2028 по 2032 гг. При этом действие большинства договоров заканчивается в 2028 г.

Сейчас ведется работа по описанию границ участков в географических координатах и формированию регионального перечня РЛУ.

«Ряд пользователей участков обратились в министерство, проведено заседание профильной комиссии. И, без изменения существенных условий действующих договоров, готовится описание границ участков по точкам в географических координатах. Используем при этом сразу несколько систем — это всемирная геодезическая система координат (WGS 84) и общеземная геоцентрическая система координат «Параметры Земли 1990 года» (П3-90.11)», - рассказал Иван Радченко.

Обсуждалось, что должно быть единообразие в применении систем координат, напомнил министр. «Сегодня перечень рыболовных участков, сформированный в регионе, состоит только из участков для любительского и традиционного рыболовства. Их границы описаны в системе WGS 84. С учетом планируемого перехода на ПЗ-90.11 пользователи одновременно готовят описание сразу в двух системах», - добавил он.

Согласно постановлению правительства РФ от 14 июня 2018 г. № 681, не допускается, чтобы один участок накладывался на другой. «С учетом изменения русел рек возможны случаи наложения, когда два пользователя будут описывать границы РЛУ в географических координатах. И было бы правильно участки, расположенные в одном муниципальном образовании, рассматривать одновременно. Чтобы не допустить случаи наложения, мы при поступлении обращений по отдельным участкам направляем пользователям соседних РЛУ предложение также описать границы в географических координатах. Хотелось бы призвать рыбаков учитывать эти особенности работы. Это поможет избежать спорных ситуаций», - обратил внимание министр.

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