«Роддом для омуля» должны обновить до конца года

Большереченский рыбоводный завод в Республике Бурятия планируется ввести в эксплуатацию уже в декабре. Завершение реконструкции предприятия взял на контроль замглавы Минприроды РФ Максим Корольков.

Завод модернизируется в рамках федпроекта «Сохранение озера Байкал» нацпроекта «Экология». Напомним, что капремонт на предприятии начали еще в 2021 г., однако из-за инфляции планы пересмотрели. В декабре 2022 г. были найдены новые подрядчики, и в марте 2023 г. они приступили к работе.

9 сентября завод посетили заместитель министра природных ресурсов и экологии РФ Максим Корольков и глава Бурятии Алексей Цыденов. Затем они провели выездное совещание с руководством предприятия, подрядчиками и представителями ответственных министерств и ведомств.

«Наша задача — в декабре ввести объект в эксплуатацию. По имеющимся проблемам нашли пути решения, договорились, что коллеги подготовят детальный план графика. Мы в ежедневном режиме с участием всех заинтересованных сторон будем его мониторить и решать все вопросы, чтобы обеспечить своевременное выполнение задач. Мы, все федеральные органы исполнительной власти, которые в этом заинтересованы, и правительство Республики Бурятия, и все участники процесса будем держать модернизацию на контроле», — обещал Максим Корольков.

Как рассказали Fishnews в пресс-службе правительства Бурятии, реконструкция рыбоводного предприятия позволит увеличить его мощность по выпуску личинок омуля в 2,5 раза: с 500 млн до 1,25 млрд штук. Кроме того, впервые за последние 10 лет заработают мощности по выпуску 2,5 млн экземпляров молоди омуля.

В рамках модернизации на заводе построят новую насосную станцию, котельную, цеха подращивания молоди, сети водоснабжения, электроснабжения, а также отремонтируют садковую базу. Реконструкция в основном касается системы водоподачи для инкубации икры, цеха подращивания и пруда. Также на предприятии появятся станции, которые будут в случае отказа РЭС автоматически запускать электричество.

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