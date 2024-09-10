Новости
Замглавы Минприроды РФ Максим КОРОЛЬКОВ и глава Бурятии Алексей ЦЫДЕНОВ проконтролировали ход реконструкции Большереченского рыбоводного завода. Фото пресс-службы правительства республики

«Роддом для омуля» должны обновить до конца года

Большереченский рыбоводный завод в Республике Бурятия планируется ввести в эксплуатацию уже в декабре. Завершение реконструкции предприятия взял на контроль замглавы Минприроды РФ Максим Корольков.

Завод модернизируется в рамках федпроекта «Сохранение озера Байкал» нацпроекта «Экология». Напомним, что капремонт на предприятии начали еще в 2021 г., однако из-за инфляции планы пересмотрели. В декабре 2022 г. были найдены новые подрядчики, и в марте 2023 г. они приступили к работе.

9 сентября завод посетили заместитель министра природных ресурсов и экологии РФ Максим Корольков и глава Бурятии Алексей Цыденов. Затем они провели выездное совещание с руководством предприятия, подрядчиками и представителями ответственных министерств и ведомств.

«Наша задача — в декабре ввести объект в эксплуатацию. По имеющимся проблемам нашли пути решения, договорились, что коллеги подготовят детальный план графика. Мы в ежедневном режиме с участием всех заинтересованных сторон будем его мониторить и решать все вопросы, чтобы обеспечить своевременное выполнение задач. Мы, все федеральные органы исполнительной власти, которые в этом заинтересованы, и правительство Республики Бурятия, и все участники процесса будем держать модернизацию на контроле», — обещал Максим Корольков.

Как рассказали Fishnews в пресс-службе правительства Бурятии, реконструкция рыбоводного предприятия позволит увеличить его мощность по выпуску личинок омуля в 2,5 раза: с 500 млн до 1,25 млрд штук. Кроме того, впервые за последние 10 лет заработают мощности по выпуску 2,5 млн экземпляров молоди омуля.

В рамках модернизации на заводе построят новую насосную станцию, котельную, цеха подращивания молоди, сети водоснабжения, электроснабжения, а также отремонтируют садковую базу. Реконструкция в основном касается системы водоподачи для инкубации икры, цеха подращивания и пруда. Также на предприятии появятся станции, которые будут в случае отказа РЭС автоматически запускать электричество.

Больше новостей читайте в телеграм-канале Fishnews.

Fishnews

  • Замглавы Минприроды РФ Максим КОРОЛЬКОВ и глава Бурятии Алексей ЦЫДЕНОВ проконтролировали ход реконструкции Большереченского рыбоводного завода. Фото пресс-службы правительства республики
  • Реконструкция затронула в том числе систему водоподачи для инкубации икры. Фото пресс-службы правительства Бурятии
  • Завод планируется ввести в эксплуатацию уже в декабре. Фото пресс-службы правительства Бурятии
    • Задать вопрос редакции
    НазадМетки: икраправительство
    Поиск по дате / Календарь новостей
    • 1
    • 2
    • 3
    • 4
    • 5
    • 6
    • 7
    • 8
    • 9
    • 10
    • 11
    • 12
    • 13
    • 14
    • 15
    • 16
    • 17
    • 18
    • 19
    • 20
    • 21
    • 22
    • 23
    • 24
    • 25
    • 26
    • 27
    • 28
    • 29
    • 30

    Опрос

    Какое решение будет принято по максимальному сроку строительства судов под крабовые квоты?

    От первого лица

    Руководитель Федерального агентства по рыболовству Илья ШЕСТАКОВ

    Руководитель Федерального агентства по рыболовству

    Илья ШЕСТАКОВ

    В отрасли идет глобальная модернизация

    Председатель правления Россельхозбанка Борис ЛИСТОВ

    Председатель правления Россельхозбанка

    Борис ЛИСТОВ

    Мы наращиваем кредитование рыбной отрасли опережающими темпами

    Губернатор Камчатского края Владимир СОЛОДОВ. Фото пресс-службы правительства региона

    Губернатор Камчатского края

    Владимир СОЛОДОВ

    Развитие внутреннего рынка — это стабильная работа для всей отрасли

    Все материалы

    Интервью

    Генеральный директор медиахолдинга «Фишньюс» Яна ЯШИНА

    Генеральный директор медиахолдинга «Фишньюс»

    Яна Яшина

    Отраслевые СМИ — это точное попадание в целевую аудиторию

    Генеральный директор компании «Индустриальные решения» Илья ЯКУШЕВ

    Генеральный директор компании «Индустриальные решения»

    Илья ЯКУШЕВ

    Импортозамещение в инжиниринге — это огромный пласт работы

    Руководитель Хабаровского филиала Всероссийского НИИ рыбного хозяйства и океанографии Денис КОЦЮК

    Руководитель Хабаровского филиала Всероссийского НИИ рыбного хозяйства и океанографии

    Денис КОЦЮК

    Большая амурская экспедиция даст толчок для расширения наших работ

    Министр по рыболовству Сахалинской области Иван РАДЧЕНКО

    Министр по рыболовству Сахалинской области

    Иван РАДЧЕНКО

    Рыболовные участки — важная для экономики нашего региона тема

    Все интервью

    Личное мнение

    Президент Всероссийской ассоциации рыбопромышленников Герман ЗВЕРЕВ

    Президент Всероссийской ассоциации рыбопромышленников

    Герман ЗВЕРЕВ

    Статистическая слепота как причина изобретения «финансовой продразверстки» для рыбаков

    Председатель Рыбного союза Александр ПАНИН

    Председатель Рыбного союза

    Александр ПАНИН

    В борьбе за чистоту рынка нужно эффективнее работать с уже имеющимися инструментами

    Все материалы

    Крупным планом

    За неполные два года авиакомпания «Волга-Днепр» смогла выстроить «рыбный мост», который позволяет доставлять рыбу и морепродукты в Москву, по России, а также наращивать экспортные поставки

    «Рыбный авиамост» для российской продукции

    3D-модель траулера проекта V68RSW «Пеленг»

    Новый флот для новой России

    Ежегодно предприятия Приморского края добывают более 800 тыс. тонн рыбы и морепродуктов

    АРПП: 30 лет борьбы за отрасль

    В честь Александра Акимовича компания «Океанрыбфлот» наименовала современный БАТМ «Министр Ишков»

    Александр Ишков: 40 лет строительства рыбной отрасли

    События

    Владморрыбпорт принимает уловы «красной» путины

    Лососевая пора: портовики Владивостока принимают уловы путины

    В Приморском крае торжественно подняли флаг на краболове «Капитан Хазан»

    Новое судно пополнит промысловый флот: «Антей» поднял флаг на краболове «Капитан Хазан»

    Все события

    Продвигая рыбу

    Иваси от «Антея»: Возвращение легенды

    Иваси от «Антея»: Возвращение легенды

    «Витязь-Авто»: развивая камчатский берег

    «Витязь-Авто»: развивая камчатский берег

    Все материалы

    Выставки

    Рейтинг@Mail.ru
    yandex
    Rambler's Top100

    © 2006—2024 гг. Медиахолдинг «Фишньюс». При полном или частичном цитировании информации указание Fishnews как источника и работающей ссылки на сайт www.fishnews.ru обязательны.

    Сетевое издание «Интернет-портал Fishnews.ru» (Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-54327 от 29 мая 2013 г., выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций). Отраслевое информационное агентство, оперативно освещающее события в рыбной промышленности внутри страны и за рубежом, новости рыболовства в России. Учредитель – ООО «Медиахолдинг «Фишньюс». Адрес учредителя: 690091, Приморский край, г. Владивосток, ул. Светланская, д. 51А, оф. 404. Генеральный директор – Яшина Яна Александровна. Главный редактор – Крючкова Маргарита Константиновна, margarita_kr@bk.ru, тел.: 8 423 222 4736 Адрес редакции: 690091, Приморский край, г. Владивосток, ул. Светланская, д. 51А, оф. 404.