Рыбный союз: В икорном ГОСТе важно учесть потребительские вкусы и обеспечить качество

В дискуссии о требовании к содержанию соли в лососевой икре нужно исходить из приоритетов качества и сохранения доверия потребителей к продукции, произведенной по ГОСТу, считает председатель Рыбного союза Александр Панин.

Руководитель объединения прокомментировал тему готовящихся изменений ГОСТ 18173-2004 «Икра лососевая зернистая баночная» в части снижения содержания соли. Ранее Рыбный союз обратился в Роскачество и ВНИРО с инициативой о пересмотре требований, исходя из тенденций на рынке. Это общий тренд: люди хотят потреблять меньше соли, молодежь вообще предпочитает в основном малосоленые продукты — и это надо учитывать, рассказал Fishnews Александр Панин.

Однако встал вопрос, в каком размере допустимо снижение массовой доли соли. В Рыбном союзе поддерживают позицию ВНИРО о том, что опустить порог можно до 3%. Убирать его совсем нельзя, так как это может привести к потере качества и доверия к ГОСТу, полагает председатель союза.

По итогам совещания, которое проводил заместитель руководителя Росрыболовства Василий Соколов, дискуссию решено продолжить. Рыбный союз останется ее активным участником, отметил Александр Панин.

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