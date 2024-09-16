О первых результатах «Дальневосточного минтая» расскажут на форуме в Питере

Ассоциация добытчиков минтая примет активное участие в Международном рыбопромышленном форуме и выставке, которые стартуют в Санкт-Петербурге 17 сентября. АДМ представит там результаты первой в стране программы продвижения рыбной категории «Дальневосточный минтай».

Об этом президент ассоциации Алексей Буглак расскажет на круглом столе «Российская рыба: как стимулировать рост потребления» 18 сентября. Кроме того, запланировано подписание соглашения о сотрудничестве с Х5 Group. О перспективах экспорта минтаевой продукции глава АДМ сделает доклад на сессии «Меры развития и поддержки экспорта рыбной продукции».

Как сообщили Fishnews в пресс-службе отраслевого объединения, в этом году Ассоциация добытчиков минтая примет участие не только в деловой, но и в выставочной программе. На экспозиции отраслевому сообществу и гостям мероприятия представят фудтрак «Дальневосточного минтая». Все лето он работал на ключевых фестивалях Москвы и Московской области, а форум и выставка в Санкт-Петербурге станут завершающим мероприятием сезона.

На стенде «Дальневосточного минтая» можно будет не только попробовать необычные рыбные блюда, разработанные известным шеф-поваром, но и узнать о программе, ее результатах и о том, как можно присоединиться к проекту. В дополнение маркетинговая команда разработала ряд промоактивностей, в том числе розыгрыш призов.

«Год назад на МРФ мы презентовали программу «Дальневосточный минтай», символично, что первые результаты ее реализации мы подведем на этой же площадке. Участие в экспозиционной части для АДМ — новый опыт. Мы благодарим организаторов — Росрыболовство и «Экспосолюшенс групп» — за предоставленную возможность и надеемся, что наш фудтрак разнообразит выставочную программу», — отметил Алексей Буглак.

Медиахолдиг «Фишньюс» — генеральный отраслевой информационный партнер Global Fishery Forum & Seafood Expo Russia.



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