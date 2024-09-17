Рыбопромышленников ждут насыщенные дни в Питере

VII Международный рыбопромышленный форум и Выставка рыбной индустрии, морепродуктов и технологий начинают работу в Санкт-Петербурге. Со своими стендами здесь участвуют предприятия рыбной отрасли из разных регионов России и зарубежных стран.

Выставка в Северной столице демонстрирует рыбную промышленность во всем ее многообразии: рыболовство, производство рыбной продукции, дистрибьюция, аквакультура. Впрочем, сегодня рыбопромышленные холдинги нередко занимаются каждым из этих направлений.

По выставочным экспозициям можно отслеживать и тенденции в отрасли: развитие переработки (в том числе выпуск высокотехнологичной продукции), поиски новых рынков сбыта, диверсификацию бизнеса добывающих компаний, когда холдинги помимо промысла пробуют свои силы в судоремонте, судостроении, логистике и других направлениях.

Рыбодобывающие предприятия едут в Санкт-Петербург не только за увеличением продаж своей продукции, но и за новыми техническими и технологическими решениями для флота и береговых фабрик. В выставке участвуют верфи, производители оборудования и комплектующих, упаковки.

Традиционным стало и участие банковского сектора. Заинтересованы в работе с рыбопромышленниками и компании в сфере логистики и хранения.

Для того чтобы укрепить межотраслевые связи, в этом году впервые организована специализированная экспозиция судостроения, судоремонта, оборудования и портовой инфраструктуры Ship Tech Global.

«Конечно, выставка нацелена прежде всего на то, чтобы российская рыбная промышленность могла развиваться и повышать свою эффективность», — отметил генеральный директор компании-оператора мероприятий Expo Solutions Group Иван Фетисов.

Всего в качестве экспонентов участие в выставке примут более 400 компаний, рассказали Fishnews организаторы.

В течение всех трех дней форума и выставки предусмотрена деловая программа, охватывающая основные темы отрасли, — это технологические решения для рыбной промышленности, логистика и хранение, подготовка кадров и научное обеспечение, цифровые решения. Несколько мероприятий сосредоточены на вопросах экспорта. Так, запланированы бизнес-сессии, посвященные сотрудничеству с Китаем, Индией и Саудовской Аравией.

Отдельные обсуждения состоятся и по внутреннему рынку. Новый ракурс этой теме придает недавно принятая правительством дорожная карта по повышению потребления рыбной продукции в стране.

Пленарная сессия «Рыбное хозяйство в эпоху инноваций. Технологии будущего» пройдет во второй день форума, 18 сентября. Планируется, что в ней примет участие вице-премьер Дмитрий Патрушев, а модератором выступит глава Росрыболовства Илья Шестаков.

Зарубежные участники форума и выставки — представители Китая, Южной Кореи, Вьетнама, Венесуэлы, Индонезии, ЮАР, Намибии, Омана, Белоруссии, всего около 30 стран.

Медиахолдиг «Фишньюс» — генеральный отраслевой информационный партнер Global Fishery Forum & Seafood Expo Russia.

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