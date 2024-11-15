В АНТКОМ прошли новые споры по антарктическим промыслам

Во ВНИРО рассказали о ходе и результатах 43-й сессии научного комитета и Комиссии по сохранению живых морских ресурсов Антарктики (АНТКОМ). Специалисты продолжили дискуссии по вопросам регулирования добычи криля и клыкача, а также установления морских охраняемых районов.

В заседаниях участвовали в общей сложности около 350 специалистов. Были представлены Аргентина, Австралия, Бельгия, Бразилия, Чили, Китай, Эквадор, Евросоюз, Франция, Германия, Индия, Италия, Япония, Республика Корея, Намибия, Нидерланды, Новая Зеландия, Норвегия, Россия, Польша, Южная Африка, Испания, Швеция, Украина, Великобритания, США и Уругвай.

В качестве наблюдателей от договаривающихся сторон присутствовали Перу, Канада, Финляндия, от недоговаривающихся сторон — Колумбия и Сингапур. Кроме того, традиционно присутствовали наблюдатели от ряда межправительственных и неправительственных организаций.

Криль

Пересмотр стратегии управления ресурсами криля в районе 48 (атлантическая часть Антарктики) является ключевой задачей АНТКОМ на протяжении последних лет. Она предполагает первоочередное изменение подхода к управлению промыслом криля в подрайоне Антарктического полуострова (48.1).

Как рассказали Fishnews в пресс-службе Всероссийского НИИ рыбного хозяйства иокеанографии, разработка схем управления добычей криля веется без достаточного научного обоснования, исходя из гипотезы об экосистемном воздействии промысла. Особую озабоченность у российских ученых вызывает позиция ряда стран о необходимости гармонизации подходов к управлению промыслом криля в подрайоне 48.1. Предлагается установить морской охраняемый район, охватывающий район Антарктического полуострова и южную части дуги моря Скотия (01 MPA). В результате выдвигаются предложения, ведущие к необоснованному ограничению промысловой деятельности в биопродуктивных районах Антарктического полуострова, подчеркнули во ВНИРО.

В ходе длительных дискуссий на сессии российская сторона отстояла и зафиксировала свою позицию: гармонизация управления промыслом криля и установления МОР в подрайоне 48.1 не имеют правового и научного обоснования. В итоге сессия АНТКОМ не достигла консенсуса.

Сейчас величина допустимого вылова криля в районе 48 составляет 5,61 млн тонн при ограничении на уровне триггерного вылова в 620 тыс. тонн (в соответствии с действующей мерой по сохранению МС 51-01).

Этот триггерный уровень был установлен до тех пор, пока АНТКОМ не согласовала способ пространственного и временного разделения гораздо большего предупредительного лимита.

Во ВНИРО обратили внимание, что в текущем году истек срок действия МС 51-07, устанавливающей долевое разделение триггерного вылова между подрайонами 48.1-48.4. Комиссия не достигла консенсуса в отношении пролонгации МС 51-07, и эта мера упразднена.

Таким образом, в районе 48 (антарктическая часть Атлантики) триггерный вылов криля в 620 тыс. тонн может быть достигнут при любом пространственном распределении уловов между подрайонами 48.1-48.4 при олимпийской системе промысла, отметили ученые.

Клыкач

43-я сессия АНТКОМ утвердила величины вылова клыкача в районах, находящихся под национальной юрисдикцией (в подрайонах 48.3, 48.4, 58.5.1, 58.5.2, 58.6), и в подрайонах, доступных для международного промысла. В том числе для ярусоловов под российским флагом (подрайон 88.1 — 3199 тонн и подрайон 88.2 — 1384 тонны).

Наиболее продолжительная дискуссия состоялась в отношении управления ресурсами патагонского клыкача в Статистическом подрайоне 48.3 (подрайон острова Южная Георгия). Российская сторона подтвердила свою позицию: популяция в подрайоне 48.3, являющемся морской зоной Великобритании, нуждается в защите, поскольку подход к использованию запаса не обеспечивает устойчивое и рациональное использование ресурса и требует пересмотра.

По информации ВНИРО, независимая экспертная группа по вопросам управления ресурсами клыкача, состоявшаяся в межсессионный период 2023 г., не смогла опровергнуть российскую позицию. На 43-ю сессию АНТКОМ не было представлено научно обоснованных документов, противоречащих доводам ученых РФ. Комиссия указала, что промысел клыкача в подрайоне 48.3 будет оставаться закрытым в сезон 2024/25 г. то есть продлен мораторий, действующий с сезона 2021/22 г.

В институте отметили, что ревизия регулятивной системы промыслов клыкача в зоне конвенции остается насущной проблемой АНТКОМ, требуя ясности в отношении статуса промыслов и ресурсных научных программ в рамках действующих мер по сохранению. Предложения по классификации промыслов и научного лова клыкача с последующим определением их статуса представлены российской делегацией и поддержаны комиссией.

По-прежнему остро стоит вопрос классификации научного лова для программы исследований ресурсов антарктического клыкача. Она выполнялась в Восточной Антарктике (подрайон 58.4.1) с участием семи судов из пяти стран. Проблема классификации связана со стандартизацией типов используемых ярусных порядков. Эта программа приостановлена с сезона 2018/2019 г. из-за отсутствия ясности в отношении ее методологии и эффективности.

Морские охраняемые районы

По-прежнему под предлогом природоохранных целей предпринимаются целенаправленные научно не обоснованные попытки по установлению обширных МОР, закрывающих традиционные и потенциальные участки промысла криля и рыб, подчеркнули во ВНИРО. Особую озабоченность России вызывает ситуация с МОР региона моря Росса (МОРМУ), который существует 8 лет при отсутствии плана исследований и мониторинга и необходимого информационного обеспечения.

Пятый год не удается достичь консенсуса комиссии в отношении установления единого процесса создания и функционирования МОР в зоне Конвенции АНТКОМ. В российских документах на сессии была представлена соответствующая дорожная карта.

Российская Федерация и Китай не дали достигнуть консенсуса для введения мер по сохранению для создания новых МОР, охватывающих наиболее биопродуктивные зоны, традиционные и потенциальные участки промысла криля и рыб. Это, в частности, МОР в Восточной Антарктике (подрайоны 58.4.1 и 58.4.2), в районе Антарктического полуострова и Южной части дуги Скотия (подрайоны 48.1 и 48.2.), в море Уэдделла, рассказали во ВНИРО.

Результаты сессии показывают, что защита интересов отечественного рыболовства в районах Антарктики требует проведения регулярных комплексных экспедиционных исследований на СТМ «Атлантида», увеличения количества судов на промыслах криля и клыкача, выполнения научных программ на добывающем флоте, резюмировали в институте.

Читайте также: Россия сохраняет право на добычу криля и клыкача в Антарктике

Больше новостей читайте в телеграм-канале Fishnews.

Fishnews