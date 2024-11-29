АРСО предложила поддержать береговую переработку морепродуктов

Президент Ассоциации рыбопромышленных предприятий Сахалинской области Максим Козлов предложил поддержать береговую переработку морепродуктов и предусмотреть стимулы работы в режиме прибрежного рыболовства для промысла трубача.

Сахалинская область развивает береговую переработку водных биоресурсов, и не только по программе инвестиционных квот вылова, отметил президент АРСО на заседании Дальневосточного научно-промыслового совета во Владивостоке. Это помогает развивать экономику региона, создает рабочие места, обратил внимание руководитель ассоциации.

Так, переработку морепродуктов на берегу организовали в Корсаковском районе Сахалинской области. Здесь выпускают продукцию с высокой добавленной стоимостью, практически весь продукт идет на внутренний российский рынок, рассказал Максим Козлов.

Как сообщает корреспондент Fishnews, глава отраслевого объединения предложил рассмотреть возможность включения трубача в объекты прибрежного рыболовства, чтобы экономически поддержать производителей. «Чтобы предприятия, которые занимаются у нас этими объектами, могли получить дополнительный коэффициент (для расчета квоты — прим. ред.) в случае, если бы они эти ресурсы доставляли на берег, поддерживали инфраструктуру, создавали дополнительные рабочие места», — прокомментировал руководитель АРСО.

«Давайте подумаем», — согласился с возможностью проработки вопроса председатель ДВНПС, руководитель Росрыболовства Илья Шестаков.

Напомним, что с 2019 г. вступили в силу изменения законодательства, согласно которым предприятия могут ежегодно выбирать, в каком режиме осваивать квоту вылова — прибрежного или промышленного рыболовства. «Прибрежники» должны соблюдать требования по доставке уловов и продукции, при этом они получают прибавку к разрешенным для освоения объемам.

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