Госдума вернется к работе над «рыбными» законопроектами

В 2024 г. в Госдуму были внесены проекты законов по перезаключению договоров на рыболовные участки и ограничению перевозок икры авиапассажирами. Продолжение работы над этими документами ожидается в новом году.

Закрыть лазейку для браконьерской продукции

Законопроект о распространении на новые ограничения вывоза икры авиатранспортом внесла в октябре в Госдуму группа депутатов и сенаторов.

Напомним, что эксперимент по регулированию транспортировки лососевой икры в багаже и ручной клади авиапассажиров стартовал с ноября 2022 г. на Камчатке. При этом правила для пилотного проекта были заложены на федеральном уровне. Предусмотрено, что один авиапассажир может перевозить не более 10 кг лососевой икры непромышленного изготовления.

Изначально предполагалось, что эксперимент будет проводиться до августа 2025 г., однако разработчики законопроекта предложили продлить сроки до августа 2027 г., сообщает корреспондент Fishnews.

Также предлагается, чтобы меры по регулированию авиаперевозок распространялись еще на два региона, где добывается лосось. Это Хабаровский край и Чукотский автономный округ.

Ограничения призваны перекрыть каналы для вывоза и сбыта браконьерской продукции. Авторы изменений отмечают, что это также защита потребителя от небезопасного продукта.

Когда будут перезаключать договоры на рыболовные участки

Уже в самом конце декабря правительство передало на рассмотрение Госдумы знаковую инициативу о сроках кампании по перезакреплению рыболовных участков без торгов — конкурсов и аукционов.

В случае с договорами, действовавшими на 1 ноября 2024 г., предложено провести переоформление до 30 декабря 2025 г. — по заявлению пользователя. Предполагается суммировать оставшийся срок действия ранее заключенного договора и 20-летний срок, на который закрепляется РЛУ для добычи анадромных видов рыб. Плата за перезаключение, согласно законопроекту, будет взиматься только за 20 лет.

Оговаривается: если пользователь не заключил новый договор на предложенных условиях, то уже заключенный договор действует до окончания срока и не подлежит переоформлению. Участок затем отправляется на торги.

И законопроект по икре, и проект по срокам перезаключения договоров на участки еще не проходили процедуру первого чтения.

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