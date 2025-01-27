Всероссийский конкурс здорового питания посвятили рыбе

«Рыбный день» объявлен в этом году темой Всероссийского конкурса рецептов здорового питания. Такие активности — важная часть работы по популяризации рыбы, считают в Ассоциации добытчиков минтая.

Ассоциация добытчиков минтая, запустившая в 2023 г. программу по продвижению продукции на внутреннем рынке «Дальневосточный минтай», продолжает сотрудничество с Российским обществом профилактики неинфекционных заболеваний (РОПНИЗ). В соответствии с планом совместных активностей в этом году темой ежегодного Всероссийского конкурса рецептов здорового питания объявлен «Рыбный день».

Всероссийский творческий конкурс стартовал 20 января. Его организаторы — Национальный медицинский исследовательский центр терапии и профилактической медицины Минздрава России и Совет Евразийского женского форума при Совфеде. АДМ и РОПНИЗ выступают партнерами проекта, рассказали Fishnews в пресс-службе ассоциации.

Цель конкурса — наглядно продемонстрировать, что здоровое, правильное питание может быть вкусным, доступным, и легким в исполнении. Россиянам предлагается до 20 марта прислать в оргкомитет рецепты своих любимых блюд из рыбы. Главное условие — рецепты должны соответствовать критериям здорового питания: содержать минимальное количество соли, сахара, насыщенных жиров (например, не должны содержать сливочное масло или молочные продукты высокой жирности).

Три самых полезных блюда, а также лучшее блюдо из минтая в рамках специальной номинации выберет жюри из научных сотрудников и врачей во главе с директором Национального медицинского исследовательского центра, профессором, академиком РАН Оксаной Дранкиной.

«Минтай — самый массовый в стране вид рыбы и при этом уникальный: с одной стороны минтай — кладезь витаминов и микроэлементов, с другой — дикий белок, идеально подходящий для диетического питания, с третьей — эта рыба не обладает ярко выраженным вкусом, поэтому используется для производства широкого ассортимента продукции. Наша задача — объяснить это потребителю и сформировать новую культуру потребления минтая в стране, вписать его в ежедневный рацион россиян. Именно поэтому сотрудничество рыбаков с медицинским сообществом имеет стратегическое значения. Совместные просветительские акции, конкурсы — важное направление нашей общей работы по популяризации рыбы как основы полезного питания», — прокомментировал президент АДМ Алексей Буглак. Он отметил, что проект реализуется ассоциацией в рамках программы «Дальневосточный минтай».

Напомним, меморандум о сотрудничестве между РОПНИЗ и АДМ руководители двух организаций подписали в декабре на полях международного форума «Российская неделя здравоохранения-2024». Документ предполагает научно-практическое сотрудничество, направленное на повышение здоровья нации благодаря увеличению количества рыбной продукции в рационе россиян. В планах — проведение научных конгрессов и симпозиумов, а также массовых мероприятий, конкурсов и фестивалей, просветительская работа с разными возрастными группами граждан, в том числе молодежью и пожилыми людьми.

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