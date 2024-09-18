Росрыболовство подумает над субсидией для перевозки сурими

Федеральное агентство по рыболовству проанализирует ситуацию с поставками фарша сурими для российской переработки и по итогам может выйти с предложением о распространении на эту продукцию транспортных субсидий.

О таком намерении по итогам обсуждения на круглом столе «Логистика рыбы и морепродуктов» заявил начальник управления экономики и инвестиций Росрыболовства Андрей Михалевич. Тема перевозок рыбопродукции традиционно рассматривается на Международном рыбопромышленном форуме в Санкт-Петербурге, сообщает корреспондент Fishnews.

На этот раз участники экспертной дискуссии остановились на вопросе, перевозку каких видов рыбной продукции можно простимулировать с помощью транспортных субсидий. В 2021 г. такой механизм поддержки был предусмотрен для продукции из минтая. Но бизнес считает, что охват можно расширить. Президент Ассоциации судовладельцев рыбопромыслового флота Алексей Осинцев предложил распространить субсидии на фарш из минтая, сурими, востребованную переработчиками сельдь, на треску и кальмар.

Такие инициативы, по словам руководителя АСРФ, регулятору уже направлялись. При этом понятно, что есть ограничения финансового характера. Механизм субсидирования правительство закрепило не только для рыбы, но и для других видов продукции АПК. «Соответственно, кто первый фактически осуществил объемы перевозки, кто заявился, тот и выбрал объемы поддержки», — отметил президент объединения.

По сельди предложения поступали, но с ней не стоял так явно вопрос о вывозе с Дальнего Востока, как по горбуше, поэтому решение не было закреплено, прокомментировал начальник управления экономики и инвестиций Росрыболовства.

При этом он выделил инициативу по фаршу сурими. Выпуск этой продукции в последние годы растет. При этом сурими идет для производства такого востребованного у потребителя товара, как крабовые палочки, в западных регионах страны, отметил Андрей Михалевич.

«Наверное, как раз это, на мой взгляд, самое конструктивное сегодня предложение, которое нужно серьезно проработать на предмет того, что к минтаю нам надо расширять линейку», — заявил руководитель управления Федерального агентства по рыболовству.

Напомним, что Международный рыбопромышленный форум и Выставка рыбной индустрии, морепродуктов и технологий проходят в Санкт-Петербурге с 17 по 19 сентября. Медиахолдиг «Фишньюс» — генеральный отраслевой информационный партнер Global Fishery Forum & Seafood Expo Russia.

Больше новостей читайте в телеграм-канале Fishnews.

Fishnews