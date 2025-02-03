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Участники отчетной сессии Всероссийского НИИ рыбного хозяйства и океанографии. Фото пресс-службы ВНИРО

Рыбохозяйственная наука подвела итоги за 2024 год

Использование в исследованиях биоресурсов новых технологий — подводных дронов и беспилотников, производство комбикормов для отечественной аквакультуры, новые подходы к рыбопереработке — все эти направления рассматривались на отчетной сессии Всероссийского НИИ рыбного хозяйства и океанографии.

Результаты прикладных научных исследований Всероссийского НИИ рыбного хозяйства и океанографии рассмотрели на отчетной сессии научного центра, проходившей в Санкт-Петербурге.

Директор ВНИРО, доктор экономических наук Кирилл Колончин, обращаясь к участникам, отметил, что высокий статус государственного научного центра РФ, присвоенный институту в мае 2024 г., это не только признание важности деятельности ученых отраслевой науки, но и показатель высокого доверия со стороны руководства страны, которое нужно оправдать серьезной и ответственной работой.

В режиме видео-конференц-связи в отчетной сессии участвовало свыше 200 ученых из Центрального института и филиалов ВНИРО от Калининграда до Камчатки, рассказали Fishnews в пресс-службе научного центра.

Современные «помощники» науки

Заместитель директора по научной работе — директор департамента промысловых гидробионтов Вячеслав Бизиков сообщил, что ученые ВНИРО разработали и опробовали на практике методику использования подводных дронов для картирования зарослей водорослей в прибрежной зоне дальневосточных морей. В водах Камчатки специалисты исследуют вредоносные планктонные водоросли, цветение которых стало причиной так называемых «красных приливов», опасных для морских обитателей и человека.

Вячеслав Бизиков отметил, что коллектив ученых ВНИРО, объединяющий исследователей из Центрального института и филиалов, в прошлом году успешно выполнил авиаучет численности популяции гренландских тюленей в акватории Белого моря. Для этого была задействована группировка беспилотных летательных аппаратов с высокоточной фото- и видеотехникой на борту. Для анализа полученного массива данных ученые использовали возможности искусственного интеллекта, который был «натренирован» определять не только гренландских тюленей, но и других животных, попавших в поле зрения БПЛА: кольчатых нерп, белух, морских птиц.

Исследования дали уникальную информацию о численности и составе популяции морских млекопитающих, а также стали испытательной площадкой для отработки новых методик, технических средств и научных подходов, отметили в институте.

Для предприятий аквакультуры

Директор департамента прикладных исследований комбикормов и научного сопровождения производства Роман Артемов рассказал, что во ВНИРО разработана целая серия комбикормов для различных видов рыб. Причем эта работа востребована не только с сугубо научной, но и с практической точки зрения. Все решения, разрабатываемые в рамках кормовой тематики, внедряются в комбикормовую промышленность по лицензионным договорам.

Комбикорма ВНИРО используют более 250 рыбоводных хозяйств в целом ряде регионов России. А это — вклад в импортозамещение. Под контролем и по рецептам ученых в 2024 г. произведено более 370 тонн стартовых кормов и свыше 5,7 тыс. тонн продукционных. В планах института продолжать эту работу, расширяя сотрудничество с бизнесом на пути импортозамещения, заявили в научном центре.

«Рыбное» меню — не только для обеда на Земле

Заместитель директора по научной работе — директор департамента технического регулирования Андрей Межонов представил результаты работы по созданию технологических решений для комплексной переработки водорослей, по разработке стандартов и технологических инструкций на рыбную продукцию, апробации новых технологических подходов к консервации продуктов из водных биоресурсов.

Показателем высокого интереса к работе ученых и технологов ВНИРО в этом направлении стала совместная работа с Научно-исследовательским испытательным центром подготовки космонавтов имени Ю.А. Гагарина. Соответствующие соглашение было подписано в 2024 г. В рамках этой работы предстоит расширить ассортимент специального питания для космонавтов продуктами из рыбы и водорослей.

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