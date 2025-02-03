В рыбопромышленной выставке в Агадире от России будут участвовать бизнес и власти

Более 500 компаний ожидается на выставке Salon Halieutis, представляющей потенциал торгово-экономических связей в рыбохозяйственной сфере со странами Африки. Российские предприятия будут участвовать в мероприятии с объединенной национальной экспозицией.

Крупнейшая африканская выставка рыбной отрасли Salon Halieutis начнет работу в марокканском Агадире 5 февраля. В этом году мероприятие состоится в седьмой раз и, по прогнозам организаторов, привлечет 523 компании и порядка 50 тыс. посетителей из более чем 50 стран.

Со стороны России участие в выставке примут 10 компаний, которые представят продукцию и услуги в составе объединенной национальной экспозиции на стенде B65 в павильоне B.

С рыбой и морепродуктами будут участвовать холдинг «Норебо», «Группа Фор», «Мурман», «Сигма Марин Технолоджи», «Магаданпромфлот» (ГК «Магаданрыба»), «Пасифик Фиш Ресорсес», рассказали Fishnews в пресс-службе организатора российского павильона Expo Solutions Group.

Будут представлены и направления, обеспечивающие работу рыбной отрасли. «Форсс Технологии» презентует свои услуги по проектированию в судостроении, а «Фишеринг Сервис» — по производству и ремонту орудий лова: донных и разноглубинных тралов. Сектор логистики представит «Дальрефтранс» (входит в транспортную группу «Феско»).

Руководство Всероссийского НИИ рыбного хозяйства и океанографии расскажет о Большой африканской экспедиции, ее планах и новых перспективах для стран континента в сотрудничестве с РФ.

«Здесь в Марокко, как и во всей Африке, нашу страну хорошо знают и давно ждут расширения сотрудничества по целому ряду направлений. Центральный вопрос — это увеличение объемов поставок российской рыбной продукции, и для этого сегодня складываются идеальные условия. Есть и другие области сотрудничества: судостроение, логистика, научно-промысловые исследования.

Именно выставки помогают развивать динамику всех процессов, а состав российской экспозиции в этом году полностью соответствует нашим целям», — отметил генеральный директор ESG Иван Фетисов.

Планируется, что российскую делегацию возглавит руководитель Федерального агентства по рыболовству Илья Шестаков. Ожидается, что национальную экспозицию посетят первые лица Марокко, в том числе премьер-министр Азиз Аханнуш, делегации Мавритании, других африканских стран и отраслевых ассоциаций, таких как COMHAFAT/ATLAFCO.

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