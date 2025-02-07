Прибрежное рыболовство: обсуждения продолжаются

Вопросы регулирования прибрежного рыболовства обсудили президент Ассоциации рыбопромышленных предприятий Сахалинской области Максим Козлов и вице-президент Ассоциации судовладельцев рыбопромыслового флота Алексей Осинцев.

Президент АРСО и вице-президент АСРФ продолжили обсуждение, начало которому было положено на заседании межведомственной рабочей группы при Росрыболовстве и Пограничной службе ФСБ России.

В Ассоциации судовладельцев рыбопромыслового флота выступили с предложением внести изменения в законодательство о прибрежном рыболовстве: предусмотреть в законе возможность производства продукции из рыбных отходов (включая субпродукты), образующихся при разделке рыбы. Это помогло бы более эффективно использовать сырьевую базу на Северном бассейне, что особенно важно с учетом сокращения ресурсов по треске и пикше, говорят в объединении. При нынешней специфике регулирования «прибрежки» такое сырье приходится измельчать и выбрасывать, тогда как при внесении изменений в правовую базу можно было бы выпускать востребованную на российском рынке продукцию, рассказал Алексей Осинцев. Речь идет о консервах из печени трески, рыбной муке.

При этом вице-президент АСРФ подчеркнул, что сама концепция прибрежного рыболовства — обеспечивать поставку качественного сырья для береговой переработки и реализацию в России рыбной продукции — нарушена не будет.

В ассоциации предлагают действовать через внесение изменений в закон о рыболовстве и распоряжение правительства, утверждающее перечень продукции, которую допускается выпускать на судах при прибрежном рыболовстве. При необходимости сделать уточнения по применению изменений именно на определенном бассейне можно будет на уровне акта правительства, отметил Алексей Осинцев.

Президент Ассоциации рыбопромышленных предприятий Сахалинской области, в свою очередь, подчеркнул важную роль прибрежного рыболовства для Дальневосточного бассейна, сообщает корреспондент Fishnews. «Здесь очень хорошо работают сам принципы и система, по которой у нас пользователи, изъявившие желание доставлять объемы на берег, получают определенный объем водных биологических ресурсов, это очень хорошо стимулирует», — сказал Максим Козлов. Он напомнил, что в Сахалинской области активно развивается береговое производство рыбной продукции. Поддержку «прибержки» обязательно надо сохранить, акцентировал руководитель АРСО.

Он обратил внимание на необходимость широкого обсуждения предложений коллег по Северному бассейну. С этим согласился и Алексей Осинцев. Рассмотрение проектируемых поправок планируется продолжить.

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