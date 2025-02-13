Сенатор от Сахалинской области планирует поднять вопрос рыболовных участков

Тематику перезакрепления рыболовных участков обсудили сенатор от Сахалинской области Андрей Хапочкин, министр по рыболовству региона Иван Радченко и депутат областной думы Максим Козлов.

Рассматривался вопрос единых сроков кампании по переоформлению договоров на рыболовные участки без торгов (конкурсов и аукционов). Сейчас законопроект, внесенный правительством в Госдуму, предусматривает проведение кампании по перезакреплению в 2025 г. Однако отраслевое сообщество уже поднимало вопрос о важности сдвижки на более поздний срок — с учетом тенденций промысла и финансово-экономических факторов.

«Учитывая важность рассматриваемого вопроса для социально-экономического развития Сахалинской области, в целях создания условий для стабильного функционирования рыбохозяйственного комплекса региона, будем предлагать перенести начало переоформления договоров на 2026 год», — сообщил по итогам встречи с министром и областным депутатом Андрей Хапочкин. Он добавил, что предложит этот вопрос для обсуждения на площадке комитета Совета Федерации по экономической политике.

«Сейчас перезаключение договоров на рыболовные участки — одна из самых острых тем для рыбохозяйственного комплекса Дальнего Востока. На рассмотрении в Госдуме находится законопроект, который определяет сроки кампании по перезакреплению участков. На наш взгляд, сдвижка на 2026 год — правильное решение. Это позволит оценить нынешнюю ситуацию с подходами лососей. О необходимости выверить сроки кампании по перезакреплению мы уже заявляли вместе с коллегами по Координационному совету рыбохозяйственных ассоциаций Дальнего Востока», — рассказал Fishnews депутат Сахалинской областной думы, президент Ассоциации рыбопромышленных предприятий Сахалинской области Максим Козлов.

Напомним, что первое чтение законопроекта о проведении кампании по перезаключению договоров на участки запланировано на февраль.

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