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Председатель Дальневосточного союза предприятий марикультуры Роман ВИТЯЗЕВ

Роман Витязев: Российской марикультуре требуется перезагрузка

Потенциал морской аквакультуры ДФО остается высоким, но надо менять подход регулятора к пользователям, отмечает председатель Дальневосточного союза предприятий марикультуры Роман Витязев.

В конце октября руководитель союза принял участие в заседании правления Росрыбхоза, а затем в парламентских слушаниях в Совете Федерации, посвященных развитию аквакультуры. На мероприятиях представители Росрыболовства и Минсельхоза озвучили большое количество проблемных вопросов.

«Положительный момент, что регулятор в курсе практически всех проблем предприятий аквакультуры, в том числе тех, которые поднимал наш союз. То, что руководство отрасли о них знает и понимает — уже повод для оптимизма. Единственное, хотелось бы все-таки услышать: как все будет решаться, в какие сроки, кто будет ответственным? Я имею в виду, например, дорожную карту для развития аквакультуры, сформировать которую ДВ СПМ предлагает не первый год», — обратил внимание глава отраслевого объединения в интервью Fishnews.

Затронули на мероприятиях и «аномалию» Приморья — большой объем выращивания товарной продукции и маленький объем ее реализации.

«Объемы реализации продукции марикультуры не изменились по сравнению с временами до принятия закона об аквакультуре, когда участков было в разы меньше. При этом подчеркну: потенциал никуда не делся, надо менять подход регулятора к пользователям. Требуются переосмысление, донастройка и перезапуск», — подчеркнул Роман Витязев.

Во-первых, по его мнению, нужно устанавливать новую минимальную площадь участков — уходить от 100 га к 200 га. «Большие участки — большая экономика. А какая экономика на 100 га?» — прокомментировал председатель Дальневосточного союза предприятий марикультуры.

Во-вторых, считает он, для РВУ площадью свыше 2 тыс. га нужно предусмотреть механизм передачи их пользователю без аукционов. Но в договоре должны быть прописаны обязательства по реализации конкретного проекта и, что очень важно, банковские гарантии.

«Ведь у нас до сих пор в марикультуре нет ни одного крупного проекта с привлечением иностранного капитала, — напомнил Роман Витязев. — Причины и в климате (тайфуны часто губят гидробионты), и в дефиците кадров, и в кражах урожаев, но главное — инвесторы не понимают, почему они должны изначально платить огромные деньги, чтобы затем еще и вложиться в рискованный проект с «долгой» выручкой».

Кроме того, заметил собеседник Fishnews, до сих пор нет порядка расформирования РВУ. Минсельхоз должен разработать такой порядок — чтобы участок, показавший свою неэффективность, можно было ликвидировать и, например, создать на этой акватории РВУ другой площади и конфигурации, считает глава союза.

Также пока нельзя корректировать места расположения участков. ДВ СПМ вместе с компанией «Инарктика» предлагал ввести такой механизм: дать пользователям возможность переместить границы РВУ на акватории без изменения его площади.

«Это необходимо, если на полученном участке не везде подходят условия для выращивания гидробионтов, — отметил руководитель отраслевого объединения. — В районах, где рядом невозможно сформировать новые участки, такая процедура вполне оправдана. В октябре Совфед рекомендовал правительству проработать этот вопрос».

Роман Витязев указал и на такой «тонкий момент»: федеральные власти требуют от прибрежных регионов развития аквакультуры, но соответствующих полномочий у субъектов Федерации довольно мало. Наверное, следует как-то обеспечить этот баланс, считает председатель Дальневосточного союза предприятий марикультуры.

О возможностях улучшения сервиса «Аквавосток», вопросах государственной экологической экспертизы, проблеме браконьерства и многом другом читайте в полной версии интервью на сайте Fishnews.

Fishnews
НазадМетки: аквакультурабраконьерствоправительстворосрыболовство
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