Заслон для браконьерской икры предлагают расширить

В эксперимент по контролю воздушных перевозок красной икры предлагается включить не только основной, но и другие аэропорты Хабаровского края, рассказал президент региональной рыбохозяйственной ассоциации Сергей Рябченко.

Депутаты Госдумы 18 февраля приняли в первом чтении законопроект о распространении эксперимента по контролю воздушных перевозок лососевой икры на новые регионы — Хабаровский край и Чукотку.

С 2022 г. ограничения на вывоз икры авиапассажирами действуют на Камчатке. С полуострова нельзя вывозить в авиабагаже и ручной клади более 10 кг такой продукции непромышленного изготовления (это лимит на одного человека). Мера вводилась для того, чтобы бороться со случаями со случаями вывоза браконьерской икры — в промышленных масштабах под видом продукции для личного потребления. Камчатские власти заявляют об успешных результатах эксперимента.

Хабаровский край не первый год говорит о необходимости контролировать «полеты икры» в регионе. Это необходимый шаг для того, чтобы бороться с браконьерским трафиком и не допускать попадания на рынок продукции, которая непонятно как изготавливалась и транспортировалась, отмечает президент Ассоциации предприятий рыбной отрасли Хабаровского края Сергей Рябченко.

Сейчас законопроект о распространении эксперимента на регион будет готовиться ко второму чтению. И здесь Хабаровский край предлагает предусмотреть действие антибраконьерских мер не только в аэропорту Хабаровска, но и в других аэропортах на севере региона, особенно в Охотске, рассказал руководитель АПРОХК на конференции Fishnews Online.

Дело в том, что в северные поселки зачастую можно добраться только по воздуху или морю, и вот здесь как раз было бы эффективно поставить заслон незаконной продукции.

Сейчас формулировки законопроекта предусматривают, что ограничение действует только при вывозе из региона.

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