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Вызовы для продовольственной безопасности, порождаемые глобальными изменениями климата, обсудили на круглом столе в Комитете Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию. Фото пресс-службы СФ

Рыбному хозяйству нужны точные прогнозы с учетом данных разных ведомств

Рыбная отрасль в полной мере ощущает влияние климатических изменений, заявил на круглом столе в Совете Федерации замглавы Росрыболовства Василий Соколов. По его словам, в этих условиях особую важность приобретает достоверность научных прогнозов.

Вызовы для продовольственной безопасности, порождаемые глобальными изменениями климата, обсуждались 27 марта на круглом столе в Комитете Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию.

Рыбная отрасль зависит от климатических изменений даже в большей степени, чем сельское хозяйство, поскольку водные биоресурсы находятся в не контролируемой человеком среде обитания, обратил внимание замруководителя Росрыболовства Василий Соколов.

Показательной он назвал ситуацию с Азовским морем, которое «достигло пика осолонения за весь исторический период наблюдений». Не менее сложной выглядит обстановка на Волге. «В связи с очень низкой водностью мы пришли к тому, что закрыли не только промысел осетровых, который не ведется уже давно, но с прошлого года введены жесточайшие меры по ограничению воблы — массовой рыбы, добыча которой осуществлялась десятками тысяч тонн в свое время», — рассказал представитель федерального агентства.

Как сообщает корреспондент Fishnews, влияние изменений климата сказывается и на Дальнем Востоке — в основном районе промысла российских рыбаков. «Происходит снижение вылова тихоокеанских лососей. Вместе с тем появились виды, о которых наши граждане забыли с 1970-х годов. Это сардина-иваси, которая сейчас быстро растет, — отметил Василий Соколов. — Естественно, это требует своевременной адекватной реакции от промысла, от науки, для того чтобы на эти изменения, которые зачастую происходят очень быстро, отреагировать».

По словам замглавы Росрыболовства, глобальное потепление в регионах проявляется совершенно по-разному. «Одни регионы показывают существенное увеличение температуры. Вместе с тем в других регионах, например, это север Охотского моря, в настоящий момент идет более повышенная ледовая обстановка. В прошлом году на Чукотку у нас не подошел лосось — горбуша — в связи с тем, что образовалась огромная холодная линза. И это тоже вопрос очень тщательного и грамотного прогнозирования», — привел примеры Василий Соколов.

Он напомнил, что ведомство, особенно при обсуждении проблем Волги, не раз выражало обеспокоенность в связи с сокращением мониторинговых пунктов, в частности, у Росгидромета, что приводит к более широкому использованию моделей и недостаточно точным данным. В случае с прогнозированием попусков воды это сказывается на качестве нереста рыбы.

«С нашей точки зрения, крайне важно государству в первую очередь все-таки уделить внимание получению грамотных прогнозных цифр. Без Росгидромета мы их не будем иметь. Все наши дальнейшие выводы, дальнейшие прогнозы по тому, как будет реагировать тот или иной запас, мы не сможем сделать, если вот эта составляющая для нас будет нечеткой», — подчеркнул замруководителя Росрыболовства.

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  • Вызовы для продовольственной безопасности, порождаемые глобальными изменениями климата, обсудили на круглом столе в Комитете Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию. Фото пресс-службы СФ
  • Заместитель руководителя Росрыболовства Василий СОКОЛОВ
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