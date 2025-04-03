Возможности для поддержки пользователей участков ищут в Хабаровском крае

На пользователей рыболовных участков при перезаключении договоров ложится высокая финансовая нагрузка, отметили участники совещания в Законодательной думе Хабаровского края. На встрече обсуждались возможные меры поддержки предприятий.

Вопросы подготовки к перезакреплению рыболовных участков не первый раз поднимаются на площадке Законодательной думы Хабаровского края. В январе эта тема обсуждалась на правительственном часе, а затем региональный парламент выступил с предложениями пересмотреть сроки кампании по переоформлению.

В совещании по вопросам поддержки предприятий участвовали председатель комитета рыбного хозяйства правительства края Никита Король, представители филиалов банков и руководители рыбохозяйственных предприятий, отраслевых ассоциаций, рассказали Fishnews в пресс-службе регионального парламента.

На предприятия ложится достаточно высокая нагрузка, средств для оплаты платежа единовременно в течение года нет ни у одного предприятия — потребуются кредитные ресурсы, отметил председатель думы Николай Шевцов. «Понятно, что без помощи кредитных ресурсов не обойтись, поэтому было сделано предложение отодвинуть оплату еще на один год. Важно понять, насколько банки готовы пойти навстречу», — цитирует спикера парламента пресс-служба.

Депутат Ольга Булкова обозначила необходимость разработки мер государственной поддержки, например в виде льготного кредитования или компенсации 2/3 банковского процента по кредитам. В марте она также выступила с предложениями по поддержке предприятий на совещании в Совете Федерации.

По итогам совещания председатель комитета по вопросам промышленности, предпринимательства и инфраструктуры Валерий Постельник подчеркнул, что профильный комитет открыт для работы, диалога с рыбопромышленниками и банками, указали в пресс-службе.

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