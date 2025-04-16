Ассоциация предприятий рыбной отрасли Хабаровского края определила задачи по участкам для промысла

Перезакрепление рыболовных участков на новый срок и все связанные с этим вопросы оставались и остаются в фокусе внимания Ассоциации предприятий рыбной отрасли Хабаровского края. Об этом на общем собрании организации заявил ее президент Сергей Рябченко.

Сейчас готовится ко второму чтению проект федерального закона о единовременной кампании по перезаключению договоров на рыболовные участки, напомнил руководитель объединениях. Отраслевое сообщество, в том числе Координационный совет рыбохозяйственных ассоциаций Дальнего Востока, предложило сдвинуть процедуры на 2026 г. — чтобы снизить нагрузку на предприятия, обратил внимание Сергей Рябченко. За перенос сроков выступили и руководство Хабаровского края, региональная Законодательная дума.

«Вопрос этот резонансный, серьезный для тех, кто занимается промыслом лососевых», — подчеркнул президент ассоциации.

Краевой парламент внес предложение о сдвижке сроков кампании по переоформлению на следующий год. «Это была наша поправка, наша законодательная инициатива, выработанная совместно с рыбохозяйственным комплексом», — отметил на собрании отраслевого объединения председатель постоянного комитета по вопросам промышленности, предпринимательства и инфраструктуры Законодательной думы Валерий Постельник.

Предприятия волнуют не только сроки проведения кампании по переоформлению. Нужна ясность с платой за перезаключение договоров, официальными требованиями к границам участкам, сообщает корреспондент Fishnews.

Сергей Рябченко рассказал, что отраслевое сообщество и региональные депутаты уже поднимали вопрос: что будет с платой за перезакрепление, если границы участка впоследствии признают несоответствующими и договор будет расторгнут. Эта тема поднималась и на площадке федерального парламента, и на специальной межведомственной рабочей группе.

Мониторинг подготовки и принятия изменений законодательства по перезаключению договоров на рыболовные участки остается среди приоритетных направлений работы ассоциации на 2025 г.

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