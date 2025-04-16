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В связи с перезакреплением участков огромная работа предстоит именно на местах, прокомментировали в Координационном совете рыбохозяйственных ассоциаций Дальнего Востока

Координационный совет: Большая работа по рыболовным участкам предстоит на местах

Правовая база по перезакреплению на новый срок рыболовных участков принимается на федеральном уровне, но реализовывать ее предстоит в регионах, обратили внимание в Координационном совете рыбохозяйственных ассоциаций Дальнего Востока.

На коллегии Росрыболовства 8 апреля глава ведомства Илья Шестаков дал поручения по подготовке к предстоящему перезаключению договоров на рыболовные участки. Напомним, что механизмы перезакрепления предусмотрены принятым в 2023 г. федеральным законом, в том числе предстоит переоформлять участки для промысла тихоокеанских лососей.

Руководитель Росрыболовства поручил территориальным управлениям ведомства под персональную ответственность обеспечить готовность к единовременному переоформлению РЛУ.

В связи с перезакреплением участков огромная работа предстоит именно на местах, прокомментировали в Координационном совете рыбохозяйственных ассоциаций Дальнего Востока. И речь идет не только о роли теруправлений Росрыболовства. По новым правилам, пользователи участков для добычи анадромных видов рыб должны заключать с региональными властями соглашения об участии в социально-экономическом развитии территорий, согласовывать условия проектов таких соглашений будут региональные комиссии по анадромным.

«Будут предусматриваться обязательства предприятий, а от выполнения соглашений в дальнейшем зависит сохранение участков пользователями. Поэтому предстоит выработка очень серьезных документов», — отметили в совете.

В объединении также напомнили, что очень важно внести ясность по вопросам границ рыболовных участков. Эта тема стала основной на заседании профильной межведомственной рабочей группы в марте. Губернатор Камчатского края Владимир Солодов предложил сделать переоформление границ добровольным решением пользователей - предложение поддержали представители других регионов, Хабаровского края и Магаданской области. Глава Росрыболовства поручил проработать этот вопрос.

Ожидается также, что Госдума примет решение о сроках кампании по перезаключению договоров на рыболовные участки. Пока рассмотрение законопроекта запланировано на 20 мая.

В Координационном совете подчеркнули: очень важно, чтобы вся провидимая работа была нацелена на сохранение предприятие и развитие рыбной отрасли.

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НазадМетки: дальний востокмагаданская областьросрыболовство
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