Совет Федерации поддержал расширение эксперимента по контролю «перелетов икры»

Сенаторы одобрили закон о введении мер контроля перевозок красной икры авиационными пассажирами в Чукотском автономном округе и Хабаровском крае.

Напомним, что эксперимент по контролю перевозок лососевой икры авиапассажирами стартовал в 2022 г. на Камчатке . Основные параметры его проведения были предусмотрены на федеральном уровне. С полуострова допускается вывозить не более 10 кг икры непромышленного изготовления на человека за рейс. Ограничения ввели для того, чтобы перекрыть движение продукции от браконьеров и тем самым лишить их рынков сбыта, сообщает корреспондент Fishnews.

В октябре 2024 г. группа сенаторов и депутатов внесла на рассмотрение Госдумы законопроект о распространении мер по контролю еще на два региона, где добывается лосось, - Хабаровский край и Чукотку. Также предложено продлить действие эксперимента до августа 2027 г.

Госдума приняла закона 8 апреля , теперь его одобрил и Совет Федерации. Расширение числа участников эксперимента и продление срока его действия позволит более четко определить эффективность вводимых мер по перекрытию канала доставки незаконно добытой лососевой икры к рынкам сбыта, отметил один из авторов законопроекта, сенатор Валерий Пономарев.

Первый вице-спикер Совета Федерации Андрей Яцкин попросил Минсельхоз РФ сопровождать подключившиеся регионы в реализации закона.

Теперь документу предстоит получить подпись президента.

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