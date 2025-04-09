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Зампред правительства Дмитрий ПАТРУШЕВ. Фото пресс-службы Росрыболовства

Власти ставят целью суверенитет по кормам и смолту для аквакультуры

Ключевой задачей в секторе аквакультуры государство видит развитие производства рыбных кормов и посадочного материала лососевых. К 2030 г. уровень самообеспечения по этим направлениям планируется довести до 90% и 80% соответственно.

По итогам 2024 г. объемы производства товарной рыбы и рыбопосадочного материала в России снизились на 5,3% по сравнению с 2023 г. и составили 380,5 тыс. тонн. «Достаточно неплохие цифры», — прокомментировал результаты подотрасли вице-премьер Дмитрий Патрушев на заседании коллегии Федерального агентства по рыболовству.

Руководитель Росрыболовства Илья Шестаков отметил, что к снижению производства лососевых привели непростые климатические условия, в первую очередь на севере и северо-западе страны.

«Тем не менее Северо-Западный федеральный округ сохранил первую позицию в 2024 году с показателем более 103 тыс. тонн товарной продукции. Южный федеральный округ на втором месте — чуть более 94 тыс. тонн продукции. В тройку лидеров также вошел Дальневосточный федеральный округ — 93 тыс. тонн продукции, прирост 10,7%», — привел данные отраслевой статистики глава рыбного ведомства.

По оценке регулятора, сектор аквакультуры сохраняет возможности для возвращения к росту, который наблюдался в последние годы. «Емкость нашего рынка только по аквакультурному лососю в полтора раза выше текущих показателей производства», — заявил Дмитрий Патрушев.

Он напомнил о различных мерах господдержки, предусмотренных для предприятий сектора. «Производителям в том числе доступно льготное кредитование, страхование с господдержкой и компенсация затрат на строительство мощностей по производству кормов», — перечислил вице-премьер.

Вопросу рыбных кормов правительство уделяет особое внимание. «Корма у нас все еще остаются дефицитной позицией. Хотя важно, что динамика положительная. За три года мы в два с половиной раза снизили зависимость от иностранной продукции. Этому способствовали реализованные с господдержкой проекты», — подчеркнул Дмитрий Патрушев.

В 2024 г. начали работу пять новых предприятий, способных суммарно производить 114 тыс. тонн рыбных кормов в год, — в Астраханской, Нижегородской, Курской, Саратовской областях и Республике Северная Осетия — Алания. По данным Росрыболовства, до 2030 г. планируется реализовать еще 10 проектов по производству рыбных кормов в восьми регионах страны: речь идет о строительстве 9 новых заводов и модернизации еще одного предприятия.

Не менее важным является решение вопроса с качественным рыбопосадочным материалом. «В этой сфере необходимо заниматься вопросами генетики. В первую очередь я говорю о лососевых видах рыб. Соответствующие проекты, как я знаю, прорабатываются. Ожидаем, что в перспективе это внесет свой вклад в достижение технологического суверенитета отрасли», — отметил Дмитрий Патрушев.

«Ключевая задача — это развивать отечественное производство кормов и посадочного материала для лососевых рыб», — подтвердил приоритеты ведомства Илья Шестаков. По его словам, отечественные племенные хозяйства уже осуществляют модернизацию действующих предприятий и строительство новых объектов по производству посадочного материала.

«В 2024 году обеспечение потребностей аквакультурных хозяйств по кормам выросло до 25%, по рыбопосадочному материалу — до 15%. План — к 2030 году выйти на 90% самостоятельного обеспечения кормами и на 80% — посадочным материалом», — обозначил цели руководитель Росрыболовства.

Он добавил, что все вопросы развития сектора планируется обсудить в мае на всероссийском совещании по аквакультуре.

Рыбоводы вновь настраиваются на сложный год

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  • Зампред правительства Дмитрий ПАТРУШЕВ. Фото пресс-службы Росрыболовства
  • Руководитель Росрыболовства Илья ШЕСТАКОВ. Фото пресс-службы ведомства
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