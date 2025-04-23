Александр Бекетов: Мало заполнить рынок — нужно обеспечить качество

Рынок кормов для аквакультуры нуждается в отечественной продукции, причем принципиально важно ее качество, считает исполнительный директор компании «Возрождение» Александр Бекетов. Он уверен в перспективности бизнеса по производству высококачественных кормов.

К 2030 г. уровень самообеспечения России по производству рыбных кормов планируется довести до 90%, заявил вице-премьер Дмитрий Патрушев на заседании коллегии Федерального агентства по рыболовству. Он подчеркнул, что вопросу рыбных кормов правительство уделяет особое внимание.

Инновационное производство кормов для аквакультуры намерена запустить в Приморском крае компания «Возрождение». Исполнительный директор компании Александр Бекетов прокомментировал Fishnews темы перспективности рынка кормов, а также внимания власти.

«Мы согласны с озвученным Дмитрием Патрушевым тезисом о потребности рынка в гораздо большем количестве отечественных кормов, чем их производят сейчас. Равно как и с намерением к 2030 году довести самообеспечение кормами до 90% — это представляется вполне реалистичным. Однако есть нюансы. Нужно не просто достичь заданных валовых показателей, принципиально важно добиться высокого качества выпускаемой продукции. От этого критически зависит рентабельность хозяйств аквакультуры», — отметил Александр Бекетов.

Он обратил внимание, что рецептуры кормов компании «Возрождение» разработаны собственными технологами совместно с учеными Передовой инженерной школы «Институт биотехнологий, биоинженерии и пищевых систем» ДВФУ.

«Наши новые корма не только содержат белки и жиры в оптимальных пропорциях. Они имеют в своем составе аминокислоты и жирные кислоты в тщательно подобранных пропорциях, а также оптимальное по типу усвояемости соотношение углеводов — от быстрорасщепляемых до медленных источников энергии. Особое внимание мы уделили уникальному премиксу, который содержит идеально сбалансированный комплекс витаминов, минералов и функциональных добавок, способствующих укреплению иммунитета, улучшению роста и снижению нагрузки на водную экосистему за счет высокой усвояемости компонентов», — рассказал исполнительный директор компании.

Александр Бекетов подчеркнул, что отечественные компании по выпуску кормов для аквакультуры действительно ощущают господдержку. Он выразил надежду, что правительство не оставит предпринимателей в случае изменения внешнеполитической конъюнктуры.

«Когда границы вновь откроются и к нам хлынут импортные корма, хочется, чтобы правительство не бросило тот бизнес, который вложил средства и взял дорогостоящие кредиты на создание новых производств или на модернизацию действующих предприятий. Даже при высоких пошлинах корма зарубежных производителей все равно будут импортироваться, потому что часто имеют неплохое качество. Именно поэтому сейчас стране необходимо не просто заполнить рынок отечественной продукцией, но и обеспечить ее высокое качество», — считает Александр Бекетов.

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