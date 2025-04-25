Глава Росрыболовства поручил проработать вопросы по перезакреплению участков
Руководитель Росрыболовства Илья Шестаков поручил провести совещание по подготовке к перезаключению договоров на рыболовные участки. Скорее всего, речь будет идти о подаче заявок в первом квартале следующего года.
На заседании Дальневосточного научно-промыслового совета в Южно-Сахалинске глава Федерального агентства по рыболовству Илья Шестаков прокомментировал тему предстоящего перезакрепления на новый срок рыболовных участков, сообщает корреспондент Fishnews. Прежде всего внимание к этому вопросу приковано в связи с перезаключением договоров на участки для добычи анадромных видов рыб.
Здесь предстоит большая работа, отметил руководитель ФАР. У территориальных управлений ведомства, у регионов возникает много вопросов, обратил внимание Илья Шестаков и предложил провести по этой теме отдельное координационное совещание.
Он добавил, что сроки подачи заявок, скорее всего, будут сдвинуты: вероятно, это будет первый квартал 2026 г. — с января по апрель.
«В мае мы должны будем заключить все договоры, чтобы в путину 2026 года мы вошли уже с новыми договорами», — заявил руководитель Росрыболовства.
Напомним, что сейчас ожидается второе чтение законопроекта о сроках кампании по перезакреплению договоров на рыболовные участки.
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