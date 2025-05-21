Госорганы рассмотрят возможности для снижения пошлин на рыбу в странах БРИКС

Вопросы поставок рыбопродукции стали основной темой заседания комиссии Госсовета по направлению «Международная кооперация и экспорт». Председатель комиссии, глава Архангельской области Александр Цыбульский предложил ведомствам проработать условия для начала переговоров по снижению пошлин на экспорт рыбы в Индию, Бразилию и Китай.

Задачи комиссии Госсовета — совместно с представителями отрасли предложить конкретные меры поддержки, необходимые для эффективной адаптации экспортеров при выходе на альтернативные рынки, отметил Александр Цыбульский (его слова приводит пресс-служба губернатора и правительства региона).

Министр сельского хозяйства Оксана Лут подчеркнула важность увеличения экспорта конкурентоспособной рыбной продукции с высокой добавленной стоимостью. В этом году поставки выросли на 17–18% в денежном выражении и на 5% в натуральном за счет поставок продуктов более глубокой переработки, указала глава ведомства.

По словам руководителя Росрыболовства Ильи Шестакова, несмотря на санкционные меры, география внешних поставок рыбопродукции расширяется и включает уже порядка 90 стран.

«Мы видим потенциал роста экспорта в первую очередь в дружественные страны Латинской Америки, Африки, Азии и Ближнего Востока. Продолжаем планомерную работу по продвижению российской рыбы и морепродуктов на внешних рынках», — заявил Илья Шестаков.

Глава Росрыболовства обратил внимание на необходимость оценки потенциала производственных мощностей в регионах, а также отметил, что есть факторы, сдерживающие рост экспорта в дружественные страны, сообщили Fishnews в пресс-службе губернатора.

В частности, такие ограничители — высокие импортные пошлины для российской рыбной продукции на рынках стран БРИКС, в то время как государства объединения нацелены на углубление сотрудничества в разных отраслях и увеличение товарооборота.

По мнению президента Всероссийский ассоциации рыбопромышленников Германа Зверева, вопрос снижения импортных пошлин на российскую рыбопродукцию при поставках в страны БРИКС требует комплексного подхода с учетом приоритетов внутреннего рынка, а поддержка на госуровне — в том числе в части межправительственных переговоров — будет дополнительно содействовать расширению экспорта.

«Мы видим возможности для наращивания наших поставок в страны БРИКС+ и считаем это направление наиболее важным, потому что европейский рынок, который долгое время был основным, в последнее время становится сложным, объемы снижаются, и переориентация экспортных потоков, в том числе на страны БРИКС+, — как неизбежность, так и новый виток для развития отрасли», — сказал президент ВАРПЭ.

Александр Цыбульский отметил, что тарифное регулирование может частично компенсировать логистические издержки и усилить ценовые преимущества российской продукции на внешних рынках.

«В то же время мы понимаем, что снижение пошлин со стороны партнеров предполагает зеркальные уступки со стороны России, — добавил руководитель профильной комиссии Госсовета. — Нам нужно четко указать, почему мы должны уделить этому внимание, насколько это направление конкурентно, есть ли у нас достаточное количество сырья — счетно посмотреть перспективы этой работы. Предлагаю Минсельхозу России совместно с Росрыболовством проработать условия для начала переговоров по снижению пошлин на экспорт рыбы в Индию, Бразилию и КНР».

Предполагается, что в дальнейшем эти предложения рассмотрит Минэкономразвития в рамках профильных и межправительственных переговорных форматов.

Совместно с ВАРПЭ рассматривался ряд актуальных вопросов, требующих дополнительного внимания со стороны государства.

Одной из ключевых тем стали трудности, с которыми сталкиваются российские экспортеры в условиях санкционного давления, в частности вопросы взаиморасчетов с иностранными партнерами. Для системного решения проблема будет вынесена на рассмотрение подкомиссии по международным расчетам. Также обсуждалась инициатива создания специализированной цифровой торговой платформы, которая обеспечит комплексное обслуживание международных расчетов и платежей.

Во Всероссийской ассоциации рыбопромышленников ранее уже обращали внимание на сдерживающие факторы для поставок в страны БРИКС.

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