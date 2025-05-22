О рыбалке на Сахалине и Курилах расскажет виртуальный ассистент

Министерство по рыболовству Сахалинской области запустило онлайн-помощника — чат-бот. Он поможет гражданам находить ответы на актуальные вопросы об отраслевой господдержке, любительской рыбалке и программе «Доступная рыба».

Как сообщили Fishnews в пресс-службе регионального министерства, проект реализуется по поручению губернатора Сахалинской области Валерия Лимаренко.

В регионе работают над развитием любительской рыбалки — так, внесены изменения в правила рыболовства и уже в этом году сахалинцы и курильчане смогут бесплатно ловить по пять хвостов горбуши в день вместо прежних трех.

Увеличилось и количество мест для добычи горбуши без путевок — теперь в регионе 78 таких акватории. Эта прибавка уже отражена на специальной интерактивной карте для рыболовов, которую создали при участии министерства.

Кроме того, в прошлом году запущен сервис для онлайн-покупки путевок. Для лицензионной рыбалки на Сахалине и Курилах предполагается обеспечить новые участки.

В регионе реализуется и программа «Доступная рыба» — по обеспечению жителей области свежими и недорогими дарами моря. Работа ведется при помощи местных рыбопромышленных предприятий.

В прошлом году реализовано более 1,5 тыс. тонн, а в 2025 г. запланировано 2 тыс. тонн, отметил Валерий Лимаренко в недавнем отчете о работе регионального правительства.

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