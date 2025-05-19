Валерий Лимаренко: Наш рыбопромышленный комплекс стабильно лидирует

Губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко отметил успехи развития рыбной отрасли и реализации программы «Доступная рыба» в регионе. Эти вопросы он затронул в отчете о работе областного правительства за 2024 г.

С отчетом губернатор выступил на заседании Сахалинской областной думы, сообщает корреспондент Fishnews.

Рыбная отрасль

«Если говорить о рыбопромышленном комплексе, то он стабильно лидирует на Дальнем Востоке. За последние шесть лет у нас построено шесть рыбоперерабатывающих комплексов. В том числе в прошлом году «Гидрострой» первым в России ввел в эксплуатацию в рамках второго этапа инвестиционных квот два завода большой мощности по производству филе и фарша сурими на Итурупе и Шикотане», — подчеркнул Валерий Лимаренко.

В результате, отметил губернатор, Сахалинская область вышла в лидеры в ДФО по объемам переработки: 600 тыс. тонн.

«В этом году группа компаний «Гидрострой» построит еще один завод в селе Озерское Корсаковского района. А мы договорились с правительством РФ, что по линии Минсельхоза дадут деньги на дорогу туда», — поделился планами глава региона.

Он также обратил внимание, что рыбопромышленный флот в Сахалинской области — один из самых больших в России. По его словам, группа компаний «Дальневосточный рыбак» планирует строительство 11 судов рыбопромыслового флота, из них два краболова должны быть сданы уже в этом году.

«Доступная рыба»

Валерий Лимаренко также привел данные о реализации в островном регионе программы «Доступная рыба».

«Для нас важно обеспечить жителей области свежей и доступной по цене рыбой. В прошлом году реализовано более 1,5 тыс. тонн. В 2025 году запланировано 2 тыс. тонн, и идем с опережением. Я хочу сказать, что мы следим за социологией и для нас очевидно, что каждый месяц растет показатель удовлетворенности. Подавляющее большинство жителей считает, что программа «Доступная рыба» реализована успешно и имеют возможность всегда покупать рыбу. Остальные просто ее ловят», — отметил губернатор.

«Будем поставлять столько рыбы, сколько потребуют люди. То есть не будем ограничиваться, каждый год просто увеличиваем на 500 тонн и смотрим: приобретают или нет, за этим следим», — пообещал Валерий Лимаренко.

Он также напомнил о решении вопросов с увеличением суточной нормы вылова горбуши с 3 до 5 хвостов и расширении количества мест для рыбаков-любителей с 55 до 78.

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