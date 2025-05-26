Российские производители держат курс на поставки продукции глубокой переработки

Одобрение для поставок в Китай получил комплекс по выпуску рыбных консервов «Роскон». Предприятие производит продукцию в Калининградской области.

Напомним, что список поставщиков продукции водного промысла в КНР обновлен. В том числе право поставок получила компания «Роскон» из Калининградской области. В качестве продукции в перечне указаны рыбные консервы в ассортименте, сообщает корреспондент Fishnews.

Комплекс «Роскон» — предприятие по выпуску продукции глубокой переработки — находится в городе Пионерский. На сайте компании отмечено, что предприятие производит консервы более чем из 15 видов рыб.

В прошлом году Россия увеличила выпуск рыбных консервов на 3%, приводили данные аналитики Рыбного союза. В объединении отмечали, что в этой категории продолжается восстановительный рост после падения в 2022 г. Положительной динамике способствовало и наращивание добычи мелких пелагических видов рыб, которые служат сырьем для консервов.

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