Законопроект об аквакультуре на ГТС не прошел Госдуму

Госдума отклонила законопроект об аквакультуре на гидротехнических сооружениях, инициированный думой Астраханской области. Ранее документ вызвал ряд замечаний и был возвращен инициаторам на доработку, однако обновленной редакции в федеральном парламенте не дождались.

Проект закона предусматривал возможность размещения рыбоводной инфраструктуры на временно не используемых по назначению гидротехнических сооружениях. Перед голосованием по законопроекту на заседании Госдумы ситуацию доложил член Комитета Госдумы по аграрным вопросам Николай Васильев, сообщает корреспондент Fishnews.

Депутат напомнил, что законопроект несколько раз рассматривался на заседании комитета и возвращался авторам на доработку в связи с замечаниями правительства РФ, комитета по аграрным вопросам, комитета-соисполнителя (по энергетике).

«Вместе с тем доработанная редакция не представлена в установленный регламентом Госдумы срок. От субъекта права законодательной инициативы поступило письмо об отсутствии предложений по доработке законопроекта», — подчеркнул Николай Васильев.

В итоге по результатам голосования законопроект был отклонен.

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