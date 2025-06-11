Ирина Яровая предложила Госдуме последить за выполнением закона о рыболовных участках

Вице-спикер Госдумы Ирина Яровая при принятии закона о единовременном перезакреплении рыболовных участков предложила мониторить реализацию документа.

Госдума на заседании 10 июня приняла закон о единовременной кампании по перезакреплению рыболовных участков (текст законопроекта к третьему чтению доступен в телеграм-канале Fishnews). Документ предусматривает, что подать заявление на перезаключение договора нужно будет не позже 1 апреля 2026 г., а договоры будут перезаключаться не позднее 1 июня 2026 г. Текст законопроекта, принятого в первом чтении, предполагал, что кампания по переоформлению завершится в 2025 г. Регионы предлагали продлить сроки до конца 2026 г.

Зампред Госдумы Ирина Яровая, комментируя законодательные изменения на заседании палаты, отметила, что документ «непростой» и в нем «были найдены компромиссные решения».

При этом некоторые вопросы еще остаются, обратила внимание парламентарий. Она напомнила об опыте отслеживания реализации законодательных решений, который уже был у Госдумы при принятии законов о «квотах под инвестиции», сообщает корреспондент Fishnews.

Вице-спикер Госдумы заявила о необходимости продолжить эту работу в том числе и по выполнению нового закона. «У закона есть конкретные сроки, которые предполагают определенные действия со стороны органов исполнительной власти. И здесь очень важно, чтобы вся эта логика была выдержана», — сказала Ирина Яровая.

Она предложила, чтобы комитет по аграрным вопросам в рамках ранее данных поручений палаты продолжил следить за реализацией уже нового закона и при необходимости подготовил дополнительную информацию о выполнения программы развития рыбной отрасли — с учетом в том числе прошлых решений.

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