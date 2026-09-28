Сельдь — один из драйверов промысла Сахалинской области
По данным на 20 сентября, предприятия Сахалинской области добыли 134 тыс. тонн сельди. По сравнению с прошлым годом вылов вырос на 67,8%.
Сельдь остается одним из драйверов промысловых результатов Сахалинской области. Добыча этого востребованного объекта выросла в нынешнем году в ряде районов, сообщили Fishnews в региональном министерстве по рыболовству.
Наиболее заметной выглядит динамика в Восточно-Сахалинской подзоне: вылов увеличился по сравнению с уровнем
Нарастили рыбаки показатели и в Западно-Беринговоморской зоне: на отчетную дату в районе добыто около 5,3 тыс. тонн против 4,9 тыс. тонн на 20 сентября
При этом в Северо-Охотоморской подзоне объем добычи Сахалинской области несколько ниже уровня прошлого года: порядка 33 тыс. тонн против 37,5 тыс. тонн за аналогичный период
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