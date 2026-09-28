Сельдь — один из драйверов промысла Сахалинской области

По данным на 20 сентября, предприятия Сахалинской области добыли 134 тыс. тонн сельди. По сравнению с прошлым годом вылов вырос на 67,8%.

Сельдь остается одним из драйверов промысловых результатов Сахалинской области. Добыча этого востребованного объекта выросла в нынешнем году в ряде районов, сообщили Fishnews в региональном министерстве по рыболовству.

Наиболее заметной выглядит динамика в Восточно-Сахалинской подзоне: вылов увеличился по сравнению с уровнем 2025 г . практически в три раза. На 20 сентября рыбаки поймали около 81,8 тыс. тонн. Выросли и объемы добычи в Южно-Курильской зоне: с 1,3 тыс. тонн до 3,4 тыс. тонн. Напомним, что специалисты говорят о хороших перспективах сахалино-хоккайдской популяции сельди — основные ее объемы как раз добываются на Восточном Сахалине.

Нарастили рыбаки показатели и в Западно-Беринговоморской зоне: на отчетную дату в районе добыто около 5,3 тыс. тонн против 4,9 тыс. тонн на 20 сентября 2025 г . В целом вылов российских рыбаков в этом районе в нынешнем году рекордный.

При этом в Северо-Охотоморской подзоне объем добычи Сахалинской области несколько ниже уровня прошлого года: порядка 33 тыс. тонн против 37,5 тыс. тонн за аналогичный период 2025 г .

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