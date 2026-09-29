Регионам добавили средств на сельхозстрахование с господдержкой
Правительство распорядилось дополнительно выделить около 670 млн рублей на поддержку страхования в АПК. Финансирование получит 21 регион.
Распределение дополнительных средств на сельхозстрахование с господдержкой предусматривает распоряжение правительства от 19 сентября 2026 г. № 2574.
Финансирование получат регионы, заявившие дополнительную потребность в
«Рассчитываем, что благодаря принятым мерам агропромышленный комплекс будет и дальше добиваться высоких результатов, развивать производственные мощности и обеспечивать людей качественной продукцией по всей стране», — отметил глава правительства Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами 28 сентября.
Механизм поддержки агрострахования реализуется в рамках государственной программы развития сельского хозяйства. С его помощью из федерального бюджета выделяются субсидии на оплату части страховой премии по договорам страхования посевных площадей, сельхозживотных и объектов аквакультуры. В
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