Регионам добавили средств на сельхозстрахование с господдержкой

Правительство распорядилось дополнительно выделить около 670 млн рублей на поддержку страхования в АПК. Финансирование получит 21 регион.

Распределение дополнительных средств на сельхозстрахование с господдержкой предусматривает распоряжение правительства от 19 сентября 2026 г. № 2574.

Финансирование получат регионы, заявившие дополнительную потребность в 2026 г . Это республики Карелия, Крым, Марий Эл, Мордовия, Удмуртия, Чувашия, Краснодарский край, Астраханская, Брянская, Владимирская, Иркутская, Кемеровская, Кировская, Костромская, Нижегородская, Новгородская, Новосибирская, Саратовская, Смоленская, Ростовская и Томская области. Об этом Fishnews сообщили в пресс-службе кабмина.

«Рассчитываем, что благодаря принятым мерам агропромышленный комплекс будет и дальше добиваться высоких результатов, развивать производственные мощности и обеспечивать людей качественной продукцией по всей стране», — отметил глава правительства Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами 28 сентября.

Механизм поддержки агрострахования реализуется в рамках государственной программы развития сельского хозяйства. С его помощью из федерального бюджета выделяются субсидии на оплату части страховой премии по договорам страхования посевных площадей, сельхозживотных и объектов аквакультуры. В 2026 г . в федеральном бюджете на эти цели предусмотрено свыше 5,5 млрд рублей.

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