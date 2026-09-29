Свежими сводками по иваси поделилась наука

Российские суда так и не начали ловить сардину-иваси и скумбрию в районе южных Курильских островов. Зато в подзоне Приморье отечественный флот уже освоил более 860 тонн иваси.

На промысле сайры на прошлой неделе работали два российских судна — «Леда 777» и «Надежный 1». Они вели поиск и лов в районах с центральными координатами 41°18’ с.ш., 149°13’ в.д. и 39°43’ с.ш., 152°33’ в.д. Нарастающий вылов сайры на 28 сентября составил 304 тонны, сообщает корреспондент Fishnews со ссылкой на данные ТИНРО.

Группа иностранных судов (КНР, Республика Корея, Тайвань, Япония, Вануату) количеством около 80-100 единиц ловят сайру на участках с центральными координатами 42°47’ с.ш., 160°31’ в.д. На 19 сентября добыто более 24,8 тыс. тонн, это составляет 17% от рекомендованного вылова для флота, ведущего промысел сайры в открытых водах.

Кроме того, в районе с центральными координатами 43°37’ с.ш., 154°59’ в.д. осваивают пелагические объекты кошельковыми неводами 50-60 зарубежных судов, предположительно, китайских.

В водах Приморья наблюдаются подходы косяков сардины и скумбрии. Их ловят рыбаки-любители с берега и лодок, отмечаются заходы в ставные невода.

На прошедшей неделе промысел вели четыре судна — «Кировка», «Тихменево», «Экарма» и «Калиновка» — в водах Уссурийского залива. Уловы составили 0,8-21,8 тонны за сутки, в среднем — 13,4 тонны. На 28 сентября нарастающий вылов иваси в водах Приморья составил 863 тонны, скумбрии — 11 тонн.

Научно-исследовательское судно ВНИРО «Дмитрий Песков», возвращаясь из экспедиции в Берингово море, провело в водах Южного Приморья тралово-акустический поиск. У мыса Поворотный были обнаружены скопления мелкой скумбрии и анчоуса, в Уссурийском заливе — скопления сардины.

Длина пойманной НИС сардины составила 18- 25 см , в прилове были желтохвостая лакедра и скумбрия. В начале октября для выполнения поисковых работ по сардине в подзоне Приморье планируется направить научно-исследовательское судно «Анатолий Таранец».

Продолжаются подходы голубого тунца, любительский лов которого начался в конце мая и продолжается до сих пор. В этом году его ловят также на Восточном Сахалине. Кроме того, впервые в этом веке отмечены подходы голубого тунца в воды Восточной Камчатки и Командорских островов.

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