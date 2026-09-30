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Новости экономики: вывоз наличных — по особым правилам, спрос на товарные знаки и магниты для инвесторов в Якутии

Новости экономики: вывоз наличных — по особым правилам, спрос на товарные знаки и магниты для инвесторов в Якутии

Владимир Путин подписал указ о новом регулировании в сфере вывоза из страны наличных рублей. Минэкономразвития фиксирует рост регистрации товарных знаков, а КРДВ предлагает вложиться в Якутию. Подробности — в обзоре Fishnews.

Новые ограничения на вывоз наличных

Президент установил новые ограничения на вывоз из России наличных рублей в страны ближнего зарубежья. Теперь для физлиц нельзя вывозить более 1 млн рублей. Ранее это была сумма, эквивалентная более чем 100 тыс. долларов США.

Для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей вывоз не допускается независимо от суммы.

Запрет распространяется теперь не только на вывоз в государства — члены Евразийского экономического союза, но и на Азербайджан, Узбекистан и Таджикистан.

Предусмотрены и исключения. Это вывоз через воздушные пункты пропуска в международных аэропортах, определяемых правительством (потребуется банковская выписка о снятии средств со счетов убывающего гражданина, представителя организации); международные перевозки юрлицами (нужно подтверждать ввоз валюты в РФ); для обеспечения работы диппредставительств, консульских учреждений и т.д.

При нарушении физлицам грозит изъятие средств сверх лимита, юридическим лицам и ИП — в полном объеме.

Указ вступил в силу с 29 сентября.

Защита интеллектуальной собственности — в тренде

В России зарегистрировали рекордное количество товарных знаков. С января по август регистрацию получило 77,5 тыс. товарных знаков отечественных и иностранных правообладателей. Такие данные привели в пресс-службе Минэкономразвития.

«За восемь месяцев этого года исключительные права на 70,4 тыс. товарных знаков получили именно российские заявители — это на 11% больше, чем за аналогичный период прошлого года», — отметил руководитель Роспатента Юрий Зубов.

Правовая охрана на товарные знаки чаще всего выдавалась на программное обеспечение, электронику и смартфоны, одежду и обувь, бытовую химию, парфюмерию и косметику, печатную продукцию и канцелярские принадлежности.

Регистрируются и товарные знаки по услугам. Чаще всего это услуги по продаже, рекламе и продвижению товаров, а также образование, развлечение, фитнес, программирование и ИТ-технологии.

В министерстве считают, что росту брендинговой активности способствует повышение правовой культуры среди россиян и удобство сервисов для подачи заявок и управления портфелем прав.

Инвесторов приглашают в Якутию

Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики решила привлечь внимание к возможностям инвестирования в Якутию.

«Инвесторам доступны земельные участки в льготную аренду на территории опережающего развития «Якутия» — в Якутске, селе Капитоновка и поселке Нижний Бестях. Можно получить землю с готовой инфраструктурой или с возможностью подключения к сетям, а также налоговые и административные преференции статуса резидента ТОР», — сообщили в КРДВ.

Корпорация опубликовала информацию о характеристиках свободных площадок на территории опережающего развития «Якутия».

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