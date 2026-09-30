Опрос Fishnews: и вновь к теме рыболовных участков

Минсельхоз представил проект постановления об отсрочке платежей за перезакрепление рыболовных участков. Предполагается, что это поможет снизить нагрузку на предприятия. Как оценивают новую меру читатели Fishnews — попросили поделиться в опросе.

Проект, подготовленный Минсельхозом, предполагает изменение возможного графика платежей за перезакрепление участков для добычи анадромных рыб — начиная со второй части выплат. При этом сроки внесения первой части платы сохраняются.

В новом опросе предложили читателям Fishnews поделиться, как они оценивают эффективность отсрочки второго платежа. Серьезно ли сдвижка может изменить ситуацию для предприятий? Или, может быть, дело еще и в самой формуле расчета платы?

Высказать свое мнение можно в телеграм-канале и канале в «Макс».

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