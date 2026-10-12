На аукционе бизнес пока заинтересовали только палтусы

Прием заявок на участие в торгах по закреплению долей квот для промысла на Дальневосточном бассейне и в районе действия российско-японского соглашения завершился 9 октября.

Всего на торги выставлялось 22 доли квоты — объемы для добычи палтусов в разных промысловых районах Дальневосточного бассейна и лемонемы в зоне действия соглашения России и Японии.

В итоги, как сообщает корреспондент Fishnews, на 20 долей квот заявок не поступило. На две доли квоты пришло по одной заявке. Это доля квоты палтусов в Камчатско-Курильской подзоне в 2,086% и доля квоты палтусов в Западно-Камчатской подзоне в 3,435%. Единственным заявителем стала компания «Асирус» (Камчатский край). Ей в таком случае и отходят объемы по начальной цене (404 тыс. рублей и 580,9 тыс. рублей).

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