Лососевая путина принесла 98,6 тыс. тонн

По данным на 11 октября, на Дальнем Востоке поймано около 98,6 тыс. тонн тихоокеанских лососей. Уловы в этом году ниже прогнозных показателей и существенно уступают объемам добычи прошлых лет.

Добыча горбуши на отчетную дату составила порядка 41,7 тыс. тонн. Кеты выловили около 34,4 тыс. тонн. Нерки освоили 18,8 тыс. тонн. Также в статистике уловов 3,6 тыс. тонн кижуча, 157 тонн чавычи и 45 тонн симы, сообщает корреспондент Fishnews со ссылкой на данные ВНИРО.

В региональном разрезе ситуация следующая: Камчатский край поймал 55,9 тыс. тонн, Хабаровский край — 25,4 тыс. тонн, Сахалинская область — 11,9 тыс. тонн. Магаданская область добыла 3,9 тыс. тонн, Приморский край — около 1 тыс. тонн, Чукотка — 322 тонны. Магаданская область уже рассказала СМИ о предварительных результатах путины, информацию привел и Чукотский автономный округ.

Для сравнения: на 10 октября 2024 г ., считавшегося скромным по уловам, на Дальнем Востоке было поймано порядка 231 тыс. тонн тихоокеанских лососей, в 2022 г . — 267 тыс. тонн.

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