Глава Росрыболовства: Возвращаться к иностранным спутниковым системам не планируется
Вопрос о возврате к зарубежным спутниковым системам даже не рассматривается, система «Гонец» вполне справляется со своими задачами, заявил руководитель Росрыболовства Илья Шестаков.
Тему использования спутниковых систем в сфере рыболовства глава ведомства прокомментировал журналистам в Стамбуле. Об этом Fishnews сообщили в пресс-службе Росрыболовства.
«Никакого резона [для этого — прим.] нет, они в любой момент нас могут отключить. Зачем нам это надо? Система «Гонец» работает нормально. Технические вопросы, о которых они говорят, все решаемы. Это просто нежелание работать с «Гонцом» в полной мере. Никакого смысла нет [возвращаться к иностранным спутниковым системам — прим.], мы это даже не рассматриваем. В повестке дня не стоит и не будет стоять работа с иностранными системами. Мы специально от них уходили. «Гонец» справляется вполне», — сказал Илья Шестаков.
Напомним, что с 1 января
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