Иван Радченко: Даже в непростой год предприятия продолжают участие в «Доступной рыбе»

Сахалинская область столкнулась с сокращением уловов тихоокеанских лососей. Тем не менее предприятия региона продолжили работу по программе «Доступная рыба», рассказал областной министр по рыболовству Иван Радченко.

Вылов тихоокеанских лососей в Сахалинской области в этом году составил всего порядка 12 тыс. тонн.

«Невзирая на снижение объемов добычи и значительный рост рыночных цен на тихоокеанских лососей, предприятия региона идут нам навстречу и отгружают часть улова для реализации в рамках проекта «Доступная рыба». Мы продолжаем работу по поручению, которое дал губернатор Валерий Лимаренко: обеспечивать сахалинцев и курильчан рыбной продукцией по социальным ценам», — рассказал в интервью газете «Fishnews Дайджест» министр по рыболовству региона Иван Радченко.

С начала года таким образом реализовано свыше 2,2 тыс. тонн свежевыловленной рыбы — на 16% больше, чем годом ранее. По программе продано порядка 100 тонн горбуши и более 19 тонн кеты.

В основном горбуша добывалась в северных и центральных районах Сахалина. Но несмотря на логистические сложности, удалось организовать продажу рыбы и в южных населенных пунктах острова. Были обеспечены поставки и в Южно-Курильский район, отметил глава регионального ведомства.

«Вообще программа «Доступная рыба» реализуется круглогодично. Поставки организованы по сезонному принципу: летом, во время лососевой путины, — это горбуша и кета, осенью — кета, зимой — навага, весной — минтай и треска, камбала доступна практически весь год. Традиционно хочу поблагодарить наши предприятия за участие в программе. Это очень важная работа», — сказал министр.

О непростой лососевой путине, вопросах лососеводства, успехах на промысле сельди и других темах — в полной версии интервью на сайте Fishnews.