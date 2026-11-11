Координационный совет: Поддержка градообразующих предприятий – важный вопрос для разных регионов

Сохранение льготы по уплате сбора за пользование водными биоресурсами для градо- и поселкообразующих организаций – это в конечном итоге поддержка прибрежных территорий, отдаленных населенных пунктов, отметили в Координационном совете рыбохозяйственных ассоциаций Дальнего Востока.

По действующему законодательству, срок действия льготы по сборам за пользование водными биоресурсами для градо- и поселкообразующих предприятий ограничен 2027 г. Вопрос продления пониженных ставок – в зоне внимания прибрежных регионов. Так, руководство Хабаровского края поручило профильному комитету подготовить обоснованную позицию по сохранению поддержки.

Региональная ассоциация предприятий рыбной отрасли готова принять участие в этой работе, отметил на конференции Fishnews Online руководитель объединения Сергей Рябченко.

Поддержка градо- и поселкообразующих предприятий – это важно и для других регионов, подчеркнули участники Координационного совета рыбохозяйственных ассоциаций Дальнего Востока.

Такие организации играют важнейшую роль в жизни территорий, а это зачастую отдаленные населенные пункты, с непростыми условиями, напомнил президент Ассоциации рыбохозяйственных предприятий Приморья Георгий Мартынов.

«Считаем, что льготу надо продлить», - подчеркнул руководитель АРПП. Он сообщил, что материалы по этой теме объединение направляло в Росрыболовство.

Градо- и поселкообразующие предприятия нельзя лишать мер поддержки, так как это вопрос перспектив рыбацких населенных пунктов, поддержал коллег председатель Ассоциации добытчиков лососей Владимир Галицын.

По мнению президента Ассоциации рыбопромышленных предприятий Сахалинской области Максима Козлова, льгота актуальна в том числе в условиях снижения подходов тихоокеанских лососей, с которым столкнулся Дальний Восток.

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