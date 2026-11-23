Под российско-белорусскую рыбу запустили новое производство в Витебске

В Витебске открыли завод по переработке рыбы, добываемой российско-белорусским предприятием в экономзоне РФ. При выходе на полную мощность предприятие сможет выпускать до 110 тонн готовой продукции в сутки.

Новое предприятие «Морские сезоны. Цех I» будет перерабатывать преимущественно минтай, сельдь, икру мойвы и сельди, сообщили Fishnews в пресс-службе Росрыболовства. Технологические линии рассчитаны на выпуск филе, стейков, пресервов, икорных изделий и другой готовой продукции для рынков России, Беларуси и других стран ЕАЭС.

Планируется, что при выходе на полную проектную мощность предприятие обеспечит до 1 тыс. рабочих мест, из них уже создано более 400.

На открытии завода в Витебске побывал руководитель Федерального агентства по рыболовству Илья Шестаков. «Сюда будет поставляться рыба, выловленная в российской экономзоне совместным белорусско-российским предприятием, которая будет обрабатываться в Беларуси и поставляться на столы белорусов и россиян. Открытие этого завода знаменует новый этап нашего сотрудничества в рыбном хозяйстве», — отметил глава Росрыболовства.

Напомним, что Россия предоставляет белорусской стороне квоты на добычу водных биоресурсов в своей исключительной экономической зоне в рамках межправительственного соглашения.

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