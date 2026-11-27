Сенаторы предложили уполовинить лимиты на авиаперевозки кустарной икры
Вопрос о снижении лимита на авиаперевозки кустарной лососевой икры до 5 кг подняли на заседании профильного комитета Совфеда. Сенатор от Камчатки Борис Невзоров также предложил распространить режим контроля на все регионы Дальнего Востока.
Эксперимент с контролем за авиаперевозками лососевой икры показал эффективность таких ограничений, отметили участники расширенного заседания комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию. «Законопроект, который мы приняли в отношении Камчатского края и потом распространили еще на два субъекта, думаю, нужно будет распространять на весь Дальний Восток», — высказал мнение член комитета Борис Невзоров.
Как сообщает корреспондент Fishnews, разрешенный к вывозу вес красной икры представитель Камчатского края предложил снизить до
Экспериментальный режим действует на Камчатке с 1 ноября
По словам председателя комитета Александра Двойных, в рамках эксперимента уже можно сделать выводы. «Показать, что есть эффективность, показать, что нынешние реалии требуют еще увеличения, ужесточения, и выходить с такими инициативами», — прокомментировал сенатор и поручил аппарату комитета отработать этот вопрос.
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