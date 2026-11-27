Сенаторы предложили уполовинить лимиты на авиаперевозки кустарной икры

Вопрос о снижении лимита на авиаперевозки кустарной лососевой икры до 5 кг подняли на заседании профильного комитета Совфеда. Сенатор от Камчатки Борис Невзоров также предложил распространить режим контроля на все регионы Дальнего Востока.

Эксперимент с контролем за авиаперевозками лососевой икры показал эффективность таких ограничений, отметили участники расширенного заседания комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию. «Законопроект, который мы приняли в отношении Камчатского края и потом распространили еще на два субъекта, думаю, нужно будет распространять на весь Дальний Восток», — высказал мнение член комитета Борис Невзоров.

Как сообщает корреспондент Fishnews, разрешенный к вывозу вес красной икры представитель Камчатского края предложил снизить до 5 кг . Напомним, сейчас авиапассажирам разрешено перевозить в багаже и ручной клади не более 10 кг икры непромышленного изготовления.

Экспериментальный режим действует на Камчатке с 1 ноября 2022 г . В 2025 г . икорный контроль появился еще в двух дальневосточных регионах — Хабаровском крае и Чукотском автономном округе.

По словам председателя комитета Александра Двойных, в рамках эксперимента уже можно сделать выводы. «Показать, что есть эффективность, показать, что нынешние реалии требуют еще увеличения, ужесточения, и выходить с такими инициативами», — прокомментировал сенатор и поручил аппарату комитета отработать этот вопрос.

Читайте также: Депутаты вновь выступили с инициативой о судьбе браконьерских уловов

Больше новостей читайте в телеграм-канале Fishnews.

Теперь мы также в MAX.

Fishnews