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Российская рыбная отрасль продемонстрировала свои возможности на международной выставке в Брюсселе

Итоги недели – в обзоре Fishnews

Новое поручение по крабовым аукционам, изменения в правилах получения разрешений на вылов, господдержка аквакультуры и выставка в Брюсселе оказались в центре нашего внимания на этой неделе.

Результаты правкомиссии

Тема крабовых аукционов 26 апреля рассматривалась на заседании Правкомиссии по вопросам развития рыбохозяйственного комплекса. Вице-премьер Аркадий Дворкович поручил Министерству сельского хозяйства РФ до 15 мая проработать вопрос о последствиях введения крабовых аукционов. Причем влияние таких изменений должно изучаться с участием представителей отрасли. Важно, что обсуждение столь серьезной для рыбохозяйственного комплекса темы выходит в официальную публичную плоскость, прокомментировали итоги заседания его участники.

На этой неделе на сайте Fishnews вышло еще несколько материалов, посвященных реакции отрасли на угрозу крабовых аукционов – об обращении АТФ к премьер-министру Дмитрию Медведеву и рисках для проектов по развитию глубоководных промыслов.

Промысловый билет – по новым требованиям

Важные поправки предстоит учитывать рыбакам: в заявлениях на получение разрешений на добычу нужно будет указывать сведения о документах, подтверждающих соответствие требованиям МКУБ. Также потребуется прикладывать к заявке копии этих документов.

Правда, изменения вступят в силу не сейчас, в а ноябре – чтобы у судовладельцев была возможность подготовиться.

Новые требования, как отмечалось ранее, направлены на обеспечение безопасности работы рыбацкого флота.

Помощь для аквакультуры

Президент Владимир Путин подписал федеральный закон – от 23 апреля 2018 г. № 109, – который предусматривает распространение государственной поддержки сельскохозяйственного страхования на сферу товарного рыбоводства. Документ вступит в силу с 1 января 2019 г. Аквакультура, видимо, все-таки дождется механизмов по поддержке страхования.

Гордость рыбной отрасли

Брюссель на этой неделе принимал крупнейшую отраслевую выставку Seafood Expo Global / Seafood Processing Global 2018. Здесь собралось более 1800 компаний из 79 стран мира. Возможности российской рыбной отрасли демонстрировались на объединенном национальном стенде.

Участвовали Южно-Курильский рыбокомбинат, ГК «ФОР», «Русская рыбопромышленная компания», ГК «Ф.Э.С.Т», Находкинская база активного морского рыболовства, «Норебо», «Сириус», рыболовецкая артель «Иня», «Дикий Улов», «Русская рыбная фактория». Оператором национального стенда выступила компания Expo Solution Group.

«Несмотря на непростую политическую и экономическую ситуацию, интерес к рыбе и морепродуктам от российских производителей в мире по-прежнему высок», – поделилась впечатлениями журналист Fishnews Анна Лим. О чем говорили и что показывали в Брюсселе, вы можете узнать из фоторепортажа нашего автора.

Маргарита КРЮЧКОВА, главный редактор Fishnews.ru
НазадМетки: аквакультуравыставкастрахование
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