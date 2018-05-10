10 мая 2018 года

Глобальный рынок оценил российскую рыбу

С 24 по 26 апреля в Брюсселе проходила 26-я выставка Seafood Expo Global / Seafood Processing Global. Ежегодно она собирает тысячи профессионалов рыбного рынка. Большой репортаж и множество фото с выставки приготовил для своих читателей Fishnews.

Национальный стенд Российской Федерации на брюссельской выставке в этом году объединил как ведущие предприятия рыбной отрасли, постоянно присутствующие на международных площадках, так и тех, кто только стремится к выходу на новые рынки и нащупывает востребованные форматы для реализации своей продукции. В числе экспонентов – Южно-Курильский рыбокомбинат, ГК «ФОР», «Русская рыбопромышленная компания», ГК «Ф.Э.С.Т», Находкинская база активного морского рыболовства, «Норебо», «Сириус», рыболовецкая артель «Иня», «Дикий Улов», «Русская рыбная фактория». Оператор национального стенда – компания Expo Solution Group, информационная поддержка – Fishnews.

Российская экспозиция разместилась в павильоне № 11 громадного выставочного комплекса Brussels Expo, который на три дня собрал весь цвет рыбного бизнеса со всех континентов. Более 1800 компаний из 79 стран мира в этом году привезли в столицу Бельгии всевозможные виды рыбы и морепродуктов, а также оборудование и технологии для их переработки и сопутствующие сервисы.

Возможностью познакомить с новыми брендами максимально широкую профессиональную аудиторию воспользовался холдинг «Норебо». «Это Ocean Spirit, где рыба в основном продается в формате B2B. Glacialis – это филейная группа, филе трески и минтая, которое изготавливается в море, как на Дальнем Востоке, так и на Северо-Западе. И отдельно Borealis – это наш ретейловый бренд, который мы поставляем не только в Россию, но и нашим иностранным партнерам, – продукция с фабрики «Полярное море+», – рассказал Fishnews представитель группы компаний Сергей Сенников.

Гендиректор Южно-Курильского рыбокомбината Константин Коробков сообщил, что наибольший интерес на выставке ощущался традиционно к продукции из минтая и трески, кроме того, уже второй год растет востребованность тихоокеанской скумбрии и дальневосточной сардины (иваси). «Этот спрос мы прогнозировали, он будет только нарастать, соответственно, мы все делаем для того, чтобы тоже быть на рынке с этим продуктом», – пообещал руководитель предприятия.

Рыболовецкая артель «Гера» из Хабаровского края, продвигающая торговую марку «Дикий Улов», участвовала в выставке во второй раз. Компания привезла и корюшку, которую охотно покупают в Китае, и креветку, которой многие интересуются, и кету (ее очень любят в странах Восточной Европы), лососевую икру. «Гера» предлагала не только сырец, но и расфасованное филе – полуфабрикат однократной заморозки, отметил директор по развитию компании Ярослав Гусаков.

Другой дальневосточный участник – НБАМР – не изменил традиционному ассортименту продукции. В витринах можно было увидеть филе и фарш минтая, кальмара, лемонему, сельдь.

Разнообразия на стенде добавляла продукция других предприятий холдинга. Аквакультурный гребешок и сушеный трепанг от «Нереиды», россыпь ракушек – анадара, корбикула, спизула от «Акватехнологий», синий краб – уже собственное производство НБАМР

В день открытия выставки экспозицию российских предприятий осмотрел замминистра сельского хозяйства – руководитель Росрыболовства Илья Шестаков в сопровождении посла России в Бельгии Александра Токовинина и постоянного представителя РФ при ЕС Владимира Чижова. Почетные гости оценили представленную в витринах рыбу и морепродукты и пообщались с рыбопромышленниками.

А 25 апреля на российском стенде был организован круглый стол, где рассматривались вопросы повышения спроса на продукцию отечественных рыбаков и ее стоимости в оптовом звене. Замруководителя Росрыболовства Петр Савчук представил проект по созданию некоммерческой организации «Русская рыба». В ее задачи должен входить анализ рынков, популяризация рыбной продукции и повышение культуры потребления рыбы в России, стимулирование сбыта на внутреннем рынке, а также решение маркетинговых задач для экспортеров.

За три дня работы выставки российская экспозиция в целом заслужила массу положительных отзывов и от компаний-экспонентов и от посетителей. «Все, кто побывал на национальном стенде России, не только наши участники, отмечали высокий уровень организации, всем все очень понравилось, народу было много», – резюмировал Иван Фетисов. Он добавил, что в ходе переговоров с компанией-организатором Seafood Expo Global / Seafood Processing Global удалось выработать определенную стратегию по дополнительному привлечению аудитории на российский стенд в будущем году.

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