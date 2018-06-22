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Итоги недели – в обзоре Fishnews

Итоги недели – в обзоре Fishnews

Обсуждение принципов предоставления прав на вылов крабов, изменение правил рыболовства для Дальнего Востока, выход первых приказов по долям квот – ключевые события нынешней недели.

Краб и аукционы

Принципы предоставления прав на вылов крабов обсуждались 21 июня на совещании, которое проводил зампред правительства Алексей Гордеев. Как рассказали участники встречи, Росрыболовство озвучило предложения по распределению на аукционах 50% общего объема квоты на добычу крабов, а также указало на возможные негативные последствия, связанные с изменением закона о рыболовстве.

Представители ФАС и ФСБ, руководитель Русской рыбопромышленной компании выступили за использование аукционного механизма, а представители Минпромторга и Минэкономразвития, по словам участников встречи, предпочли отмолчаться. Сегодня обсуждение должно продолжиться у главы правительства Дмитрия Медведева.

Приказы по квотам

Росрыболовство выпустило приказы в рамках кампании по закреплению долей квот на следующие 15 лет. Первыми стали северяне. Так, утверждены перечни заявителей, за которыми закрепляются доли квот в районах действия международных договоров на Северном бассейне. Это документ по тем запасам, которые не признаны совместными запасами РФ и иностранного государства.

Формирование рыболовных участков

Продолжается подготовка к изменениям закона о рыболовстве, которые вступают в силу с 1 января 2019 г. С этого времени вместо термина «рыбопромысловый участок» будет использоваться «рыболовный участок». Постановлением от 14 июня 2018 г. № 681 правительство установило, каким образом будут формироваться такие участки.

Основные принципы – такие же, что и при нынешнем порядке. Также за формирование будут отвечать региональный орган исполнительной власти, он должен создать специальную комиссию.

Новые правила для Дальнего Востока

Официально опубликованы изменения правил рыболовства для Дальневосточного бассейна. Документ вступит в силу с 1 июля. Здесь новые меры регулирования промысла тихоокеанских лососей – для рыбаков Хабаровского, Камчатского краев, Сахалинской области.

Особые условия ждут пользователей, которые осуществляют рыболовство с доставкой уловов в живом, свежем или охлажденном виде в прибрежные регионы. Правда, рыбопромышленники уже указали на вопросы, которые возникают по этим изменениям.

Наибольшее же внимание наших читателей привлекли суточные нормы вылова для рыбаков-любителей: они теперь будут использоваться и на Дальнем Востоке. С текстом приказа можно ознакомиться на сайте Fishnews.

Маргарита КРЮЧКОВА, главный редактор Fishnews.ru
НазадМетки: ФАСдальний востоккрабправительстворосрыболовство
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