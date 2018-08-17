17 августа 2018 года

Колыма тоже выступила за стабильность в вопросе квот

Проект закона о 15-летнем моратории на изменение перечня видов квот поддержал совет Магаданской областной думы. Ранее важность документа оценили депутаты Сахалинской области.

Законопроект о внесении изменений в статью 30 закона «О рыболовстве…» внесли в Госдуму в конце июня. С инициативой выступила член Совета Федерации Елена Афанасьева.

Предлагается ввести запрет на изменение перечня квот добычи (вылова) водных биоресурсов до того, как завершится 15-летний срок действия договоров о закреплении доли квоты вылова в морских водах.

Как сообщает корреспондент Fishnews, поправки рассмотрели на заседании совета Магаданской областной думы. Законопроект представил депутат Михаил Котов.

Он подчеркнул, что фиксация исчерпывающего перечня квот исключит возможность негативного влияния на отрасль неоправданных законодательных инициатив, способных в связи с изменением правил предоставления квот ослабить финансовую устойчивость рыбопромышленного бизнеса. Ожидается, что поправки создадут юридический механизм, гарантирующий незыблемость, неприкосновенность экономических прав и свобод.

Члены совета единогласно решили поддержать законопроект. Постановление направлено в Комитет Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям.

Напомним, поправки также поддержала Сахалинская областная дума. В ходе обсуждения депутат и председатель правления Ассоциации рыбопромышленных предприятий региона Дмитрий Пашов отметил, что мораторий на новые виды квот снимет вопрос с аукционами, на которые могут отправиться 50% совокупного объема промышленных и прибрежных квот добычи краба.

Ранее законопроект единогласно поддержали участники заседания Комиссии РСПП по рыбному хозяйству и аквакультуре.

Fishnews