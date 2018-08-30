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Пресс-конферениция, посвященная подготовке и проведению XIII Международного конгресса рыбаков

Конгресс рыбаков поднимет актуальные темы

Во Владивостоке продолжается подготовка к XIII Международному конгрессу рыбаков, который пройдет 4-5 октября. Планируется обсудить вопросы экспорта рыбопродукции глубокой переработки, проблемы аквакультуры, крабовые аукционы.

Главная тема конгресса - «Рыбная отрасль – новый этап развития». Отраслевой форум будет посвящен обсуждению тех возможностей и вызовов, которые ждут рыбную отрасль следующие 10-15 лет.

О подготовке к мероприятию его организаторы рассказали на пресс-конференции. На вопросы журналистов ответили вице-губернатор Валентин Дубинин, директор краевого департамента рыбного хозяйства Сергей Наставшев, президент Ассоциации рыбохозяйственных предприятий Приморья Георгий Мартынов, глава Ассоциации добытчиков краба Дальнего Востока Александр Дупляков, первый вице-президент Дальневосточной ассоциации «Аквакультура» Елена Януш и заместитель председателя Дальневосточного Союза предприятий марикультуры Роман Витязев.

На конгрессе помимо российских участников с Дальнего Востока и западной части страны, ожидаются делегации из стран АТР - Китая, Южной Кореи и Японии, сообщил Сергей Наставшев. По его словам, большой интерес к форуму проявило консульство Польши, уже подтвердила участие делегация Норвегии. Валентин Дубинин добавил, что норвежская сторона в рамках деловой программы инициирует проведение круглого стола, тема которого еще обсуждается.

В работе конгресса примут участие заместитель министра сельского хозяйства – руководитель Росрыболовства Илья Шестаков и другие представители Минсельхоза и правительства.

Елена Януш напомнила, что на прошлом конгрессе круглый стол, посвященный аквакультуре, вызвал большой интерес. В этом году на панельной дискуссии также рассмотрят факторы, сдерживающие развитие перспективного направления.

Александр Дупляков и Георгий Мартынов отметили, что в рамках конгресса планируется вынести на обсуждение и вопрос о направлении части крабовых квот на аукционы.

Как рассказал корреспонденту Fishnews Сергей Наставшев, на панельной дискуссии «Экспорт рыбопродукции. Стратегия развития» собираются обсудить требования мирового рынка к рыбным товарам глубокой переработки. В ближайшей перспективе российский рыбный экспорт будет корректироваться в сторону именно такой продукции, заявил глава департамента. «У нас есть инвестиционные квоты, которые подразумевают строительство рыбоперерабатывающих заводов, производящих филе, рыбную муку, жир. Но для продукции высокой переработки придется искать другие рынки и, может быть, самим их формировать. Все эти вопросы будем обсуждать», - отметил Сергей Наставшев.

Оператор XIII Международного конгресса рыбаков – ООО «Центр репутационных технологий». Информационный партнер – медиахолдинг Fishnews.

Fishnews

  • Пресс-конферениция, посвященная подготовке и проведению XIII Международного конгресса рыбаков
  • Президент АРПП Георгий МАРТЫНОВ, глава Ассоциации добытчиков краба Дальнего Востока Александр ДУПЛЯКОВ, директор краевого департамента рыбного хозяйства Сергей НАСТАВШЕВ, вице-губернатор Валентин ДУБИНИН
  • Вице-губернатор Валентин ДУБИНИН и первый вице-президент Дальневосточной ассоциации «Аквакультура» Елена ЯНУШ
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