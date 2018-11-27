27 ноября 2018 года

Механизмы учета уловов предлагают согласовать с практикой

С этого года в правилах рыболовства предусмотрены особые возможности по учету уловов для судов, которые привозят рыбу в живом, свежем или охлажденном виде. Планируется проработать вопрос о дополнительном снятии барьеров.

Напомним, что в этом году в правила рыболовства для Дальневосточного бассейна внесли большие изменения. В частности, предусмотрены особые условия работы для судов, которые доставляют уловы водных биоресурсов в живом, свежем или охлажденном виде.

Рыбаки в этом случае могут вести учет веса и видового состава уловов водных биоресурсов в промысловом журнале в местах доставки.

В целом это очень хорошее нововведение, но механизм его работы, в том числе требования правовой базы, еще нуждаются в отладке, считает президент Ассоциации рыбопромышленных предприятий Сахалинской области Максим Козлов. Он отметил, что с предложениями по усовершенствованию правил рыболовства активно выступают разные регионы, среди них традиционно Сахалинская область и Камчатский край.

Тема правил для судов, которые доставляют уловы в живом, свежем или охлажденном виде, обсуждалась на заседании Дальневосточного научно-промыслового совета, которое проходило 16 ноября на Камчатке.

«Решив воспользоваться таким механизмом учета, рыбак не может работать одновременно по двум разрешениям, предусматривающим вылов в разных районах, – правила этого не допускают. На ДВНПС науке дали поручение проработать этот вопрос и снять такого рода ограничения», – обратил внимание руководитель объединения в интервью Fishnews.

Еще одну проблему применения такого механизма учета озвучили приморские и камчатские рыбаки, рассказал Максим Козлов. Правила рыболовства не допускают перегрузок уловов ВБР, если пользователь хочет воспользоваться такой возможностью учета. В результате страдают небольшие суда – сейнеры, ярусоловы, – которым удобнее сдавать уловы на переработку не на берег, а на большой флот. «ДВНПС поручил проработать вопрос о разрешении сдачи уловов в море в облегченном режиме – без того, чтобы производить учет улова при подъеме на борт», – сообщил руководитель ассоциации.

«Мы со своей стороны остановились на том, что целесообразно предоставить рыбакам, сдающим уловы для переработки на берег, возможность не доставлять их самим, а иметь специальную транспортную единицу. Это позволит не отрывать промысловый флот от работы в море. Наше предложение также нашло поддержку, председатель ДВНПС, замглавы Росрыболовства Петр Савчук дал соответствующее поручение науке. Если решения будут приняты, это снимет серьезные барьеры для рыбаков», – считает руководитель АРСО.

Fishnews