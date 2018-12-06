06 декабря 2018 года

Суточные нормы волнуют не всех рыболовов

Опрос Fishnews показал, что суточные нормы добычи для любительской рыбалки собираются соблюдать далеко не все. Игнорировать нововведения планирует треть респондентов.

Сейчас суточные нормы для любительской рыбалки введены во всех регионах страны. С июля лимиты начали действовать на Дальневосточном бассейне, ранее на Байкальском, Западном, Западно-Сибирском, Восточно-Сибирском, Азово-Черноморском, Северном и Волжско-Каспийском.

Опрос об отношении к этому нововведению Fishnews запустил в начале июля. На момент выхода материала было зафиксировано 454 голоса.

Лидером стал ответ: «Всегда рыбачил безо всяких норм и дальше буду!». Его выбрала треть опрошенных - 33%.

21,4% респондентов решили, что им хватит установленных объемов. Еще 11,7% проголосовали за «Придется соблюдать, закон есть закон».

Таким образом, тех, кто по разным причинам собирается соблюдать нормы, и тех, кому новые правила не указ, оказалось поровну: 150 на 150 голосов.

19,6% принявших участие в опросе не увлекаются рыбалкой, 14,3% респондентов ничего не слышали о новых нормах.

В октябре редакция провела и небольшой устный опрос рыболовов Приморья. Как выяснилось, люди не верят, что соблюдение норм будет реально контролировать.

Fishnews