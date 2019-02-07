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Заместителем главы Минвостокразвития, курирующим развитие Арктической зоны, станет Александр КРУТИКОВ. Фото пресс-службы министерства

Отвечать за Арктику будет Александр Крутиков

Заместителем министра по развитию Дальнего Востока, курирующим развитие Арктической зоны, станет Александр Крутиков. Об этом заявил вице-премьер – полномочный представитель президента в ДФО Юрий Трутнев.

«Этот вопрос мы с Дмитрием Анатольевичем Медведевым обсуждали, - рассказал полпред журналистам на пресс-конференции. - Пока работать на арктическом направлении будет Крутиков Александр Викторович, который сегодня является заместителем Александра Александровича Козлова (главы Минвостокразвития – прим. корр.). Он работает в министерстве давно. Он опытный квалифицированный человек».

По словам Юрия Трутнева, Александр Крутиков будет освобожден от всех других направлений своей работы и начнет заниматься вопросами Арктики незамедлительно, сообщает корреспондент Fishnews.

«Это абсолютно необходимо, потому что форум близко «Арктический». Уже сегодня весь поток поручений, корреспонденции по Арктике пошел в наш адрес, кому-то заниматься всем этим надо», - отметил полпред.

Он добавил, что впоследствии в правительстве могут рассмотреть возможность перевода Александра Крутикова на должность первого замминистра.

Напомним, закрепить за Минвостокразвития вопросы реализации госполитики в Арктической зоне предложил премьер-министр Дмитрий Медведев. Президент Владимир Путин инициативу поддержал.

Fishnews
НазадМетки: дальний востокправительство
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